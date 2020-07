GLEDANJE PORNIĆA DOŠLO NA NAPLATU: Dečki, je li vam se ikad javio ovaj problem s penisom? Stručnjaci imaju objašnjenje

Istraživači su otkrili povezanost između gledanja pornografskih filmova i erektilne disfunkcije. Novo istraživanje pokazalo je da muškarci koji previše gledaju sadržaj za odrasle imaju problema s postizanjem erekcije za vrijeme seksa

Rezultati su predstavljeni su na Kongresu europske udruge urologa, koji se održao na daljinu od 17. do 19. srpnja. Ovo još uvijek neobjavljeno istraživanje obuhvatilo je ukupno 3267 muškaraca iz Belgije i Danske, koji su odgovorili na upitnik o seksualnim iskustvima, pornografiji i navikama masturbacije.

Rezultati su pokazali da je 23 posto muškaraca, mlađih od 35 godina, koji su rekli da često gledaju porniće sklono erektilnoj disfunkciji tijekom seksa.

“Ta je brojka bila veća nego što smo očekivali. Otkrili smo da je postojala vrlo značajna veza između vremena provedenoga u gledanju pornografije i povećanja teškoća s erektilnom funkcijom pri seksualnom odnosu”, napisao je autor istraživanja Gunter De Win u izvješću.

Potrebno je više istraživanja kako bi se otkrili uzroci ovoga trenda, iako De Win vjeruje da sve izraženija priroda internetske pornografije može neke muškarce učiniti neimpresioniranima seksom u stvarnome životu.

