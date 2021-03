GINEKOLOG IZAZVAO GNJEV ŽENA; Progovorila njegova pacijentica i šokirala internet: ‘Danas bih ga zbog toga prijavila, ali tada…’

Ova je žena prije 10 godina skoro umrla na porođaju te se nakon toga traumatičnog iskustva odlučila na sterilizaciju. No, njezin liječnik to joj je odbio učiniti

Ova žena, inače majka troje djece, tvrdi kako je njezin ginekolog odbio njezin zahtjev da joj podveže jajovode kako više ne bi mogla ostati trudna uz obrazloženje da “jedna žena ne treba donijeti takvu odluku bez muškarca”.

Njezina ispovijest na TikToku, koja je podigla mnogo prašine i postala viralna, uslijedila je nakon što su žene na toj društvenoj platformi počele masovno dijeliti vlastita neugodna iskustva o seksističkim izjavama koje su u životu čule,

“Bilo mi je 27 godina i baš sam bila rodila svoje drugo dijete kada sam pitala ginekologa što misli o ženskoj sterilizaciji, podvezivanju jajovoda kao metodi kontracepcije”, govori Sarah-Jo Baski u svome videu. Iako je kasnije rodila još jedno dijete, tada je, kaže, ozbiljno razmišljala o tome zahvatu jer je tijekom drugoga porođaja skoro umrla.

Vazektomija može, sterilizacija ne

Liječnik joj je, kaže, odmah rekao da joj on to neće napraviti, a kada ga je pitala zašto, odgovorio je: “Zato što nisi u braku!” Na njezino pitanje kakve to ima veze, on joj je objasnio da odluku o sterilizaciji “može donijeti samo bračni par, muškarac i žena zajedno, a ne žena sama”.

Ovaj je video brzo postao viralan, s više od milijun pregleda te tisućama lajkova i komentara. Druge su korisnice TikToka u šoku komentirale odluku i objašnjenje Sarina ginekologa i, naravno, nisu bile sretne.

“Pitam se bi li isto rekao muškarcu koji bi tražio vazektomiju”, napisala je jedna, a Baski joj je odgovorila da ga je to i sama pitala. “Zapravo je on sam mojemu partneru, koji mu je potvrdio da ne želimo više djece, predložio vazektomiju, i to uz komentar upućen meni, ‘ako nas dvoje uopće ostanemo zajedno'”, kazala je autorica objave.

Osam godina poslije je opet rodila

Žena je objasnila i da bi toga ginekologa danas bez razmišljanja prijavila, ali da tada, prije deset godina, nije znala da se to može, a odgovorila je i na komentare onih koji su rekli da je “liječnik očito bio u pravu kada ju je odbio jer ipak danas ima troje djece…”

“Tada sam bila zrela za takvu odluku jer smo i sin i ja skoro umrli na porođaju i ne mislim kako moja odluka da osam godina poslije imam još jedno dijete ima ikakve veze s time što je on odbio napraviti legalan i uobičajen postupak, i to samo zato što nisam bila u braku”, objasnila je Baski.

Zato se, kaže, dijeljenjem ovoga privatnog iskustva zalaže za pravo svake žene da donese odluku, makar i pogrešnu, koja se tiče njezina tijela. “Moje tijelo, moj izbor. I nijedan mi muškarac ne može reći što s njime smijem, a što ne smijem raditi”, zaključila je ova majka.