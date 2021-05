Istraživači su prikupili tkivo penisa od četiri pacijenta koji su podvrgnuti operaciji proteze penisa

Čini se da niti jedan dio tijela nije “siguran” od SARS-CoV-2, virusa koji stoji iza Covida-19. Ovaj virus može prodrijeti u pluća, srce, mozak, crijeva, a pokazalo se – čak i u penis.

Mala pilot studija Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Miamiju nedavno je otkrila da se Covid-19 može pronaći u tkivu penisa dugo nakon preboljene infekcije. Znanstvenici vjeruju kako bi to moglo potencijalno pridonijeti problemima s postizanjem erekcije.

OTKRILI KOLIKO CIJEPLJENJA – NIJE USPJELO: Primili obje doze i zarazili se; Najviše slučajeva kod jednog cjepiva, ali ima i dobra vijest

Ti podaci nedavno su objavljeni u World Journal of Men’s Health. Istraživači su prikupili tkivo penisa od četiri pacijenta koji su podvrgnuti operaciji proteze penisa zbog teške erektilne disfunkcije. Dvojica od njih nisu imali koronavirus, jedan je prethodno prebolio imao blagu infekciju, a drugi je hospitaliziran zbog težeg oblika koronavirusa, piše IFLScience.

SARS-CoV-2 se u penisu zadržava dulje vrijeme

Obojica zaraženih muškaraca izvijestili su kako su imali normalnu erektilnu funkciju bez konzumacije lijekova prije nego su se zarazili koronavirusom. SARS-CoV-2 pronađen je u tkivu penisa dvojice muškaraca koji su imali koronavirus, ali ne i u nezaraženom paru. To je posebno zapanjujuće budući da su muškarci Covid-19 imali najmanje šest mjeseci prije, što sugerira da se virus sve to vrijeme zadržavao u penisu.

Takav rezultat čini se možda neočekivanim, no sve je povezano s krvnim žilama. Naime, utvrđeno je kako SARS-CoV-2 može napadati krvne žile i prouzročiti oštećenje krvožilnog sustava u mnogim organima u tijelu. Čini se da se to odnosi i na krvne žile u erektilnom tkivu penisa. Kako bi došlo do erekcije, krv nadire u spužvasto erektilno tkivo – zvano kavernozno tijelo – usred penisa, zbog čega penis postaje tvrd.

U ovom istraživanju znanstvenici su primijetili da su zaraženi muškarci imali oštećenja sluznice malih krvnih žila u tkivu penisa, ali muškarci bez virusa nisu. Na temelju svih ovih opažanja, autori studije pretpostavljaju da Covid-19 i nastalo oštećenje krvnih žila u penisu mogu doprinijeti erektilnoj disfunkciji kod nekih pacijenata. Također se iznosi da se pogoršanje erektilne disfunkcije može povezati s prisutnošću virusa u tkivu penisa.

Rezultate studije uzeti s dozom opreza

Treba imati na umu kako je ovo pilot istraživanje koje je rađeno na malom broju uzoraka, tako da gore iznesene rezultate treba uzeti s dozom opreza. Znači, samo zato što ste dobili Covid-19, ne mora nužno značiti da je tkivo penisa zaraženo i da ćete imati problema s erekcijom.

HOĆE LI DOMAĆI TURISTI KONAČNO DOĆI NA SVOJE: Sezona visi u zraku – hoće li se cijene spuštati? Evo što kažu iznajmljivači i vlasnici apartmana

“Naše istraživanje pokazuje da Covid-19 može uzrokovati raširenu disfunkciju endotela u organskim sustavima izvan pluća i bubrega. Osnovna endotelna disfunkcija koja se dogodi zbog koronavirusa može ući u endotelne stanice i utjecati na mnoge organe, uključujući penis”, pojasnio je Ranjith Ramasamy, autor studije i izvanredni profesor i direktor Programa za reproduktivnu urologiju Miller School-a u priopćenju za javnost.

“To sugerira da muškarci koji razviju infekciju Covid-19 trebaju biti svjesni da erektilna disfunkcija može biti štetni učinak virusa te bi trebali otići liječniku ako razviju simptome erektilne disfunkcije”, istaknuo je.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu možete pratiti OVDJE.