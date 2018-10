GALLERIA BUSINESS CENTER SLAVI VELIKIH 20 GODINA POSTOJANJA UZ KONCERT MIJE DIMŠIĆ

Veliko rođendansko slavlje povodom jubilarne obljetnice na koje ste svi pozvani

Galleria Business Center slavi svoj veliki 20. rođendan na koji ste svi pozvani. Godine truda, rada i dugog postojanja valja lijepo obilježiti i upravo zato Galleria Business Center organizira nezaboravnu proslavu, koja će se održati 25. listopada 2018. godine s početkom u 18 sati. Business – Fashion – Food ili skraćeno BFF, novi je koncept koji omogućuje ugodno provedeno vrijeme u prostorijama Galleria Business Centra.

Neizostavan bogat slavljenički program za sva osjetila nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Bogata gastro ponuda zadovoljit će svako nepce jer odlične hrane i pića neće nedostajati. Očekuje vas besplatan slavljenički koncert mlade i talentirane Mije Dimšić, koja će svojom izvedbom zabaviti sve prisutne. Također, posjetitelji će moći uživati u prekrasnoj retrospektivnoj izložbi pod nazivom „S tobom još od dobrih starih vremena“ koja će prikazivati svojevrsni povijesni vremeplov sve od osnutka Centra pa do danas, kao i u zanimljivom modnom spektaklu. Sve one koji se odazovu na veliku proslavu očekuju lijepa iznenađenja, vrijedne nagrade i shopping popusti u trgovinama do 20%. Također, svi koji na proslavu dođu automobilom, osigurano je 2 sata besplatnog parkinga uz predočenje računa iz GBC-a.

Stoga, u četvrtak od 18 sati dođite u Galleria Business Centar (Trg Drage Iblera 10) i pridružite se velikom slavlju, uživajte u ugodnoj atmosferi i druženju te stvarajte uspomene sa svojim najmilijima u svome gradu.