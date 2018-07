FRIZERI O NAJSOČNIJIM TRAČEVIMA U SALONU: ‘Klijentici je perverzni susjed njušio prljave gaćice dok je nije bilo doma’

Osim zanimljivih pikanterija, otkrili su i čega se sve nagledaju kad zavire u tuđu kosu

Nema boljeg od dobre trač partije u frizerskom salonu. Nije tajna da se frizeri tijekom svoje karijere nagledaju i naslušaju svega i svačega. Sada su odlučili da je to preteško breme na njihovim dušama te su svoja najšokantnija iskustva podijelili sa svijetom.

Susjed njušio gaćice

Govoreći za Mamamiju, australska frizerka Tara (ime je promijenjeno) priznala je kako ju je jednom njezin oženjeni klijent pozvao da mu bude pratilja na Kanskom filmskom festivalu. “Odbila sam iz poštovanja prema njegovoj supruzi i njihovo petero djece, koji su također moji klijenti”, izjavila je. Ista se frizerka prisjetila još jednog neugodnog iskustva. Naime, jedna joj se klijentica žalila kako joj stalno nestaju gaćice. “Zato je jednog dana uzela slobodan dan kako bi vidjela što se događa u kući dok nje nema. Ispostavilo se da je njezin perverzni susjed upadao u kuću i njušio njezine nošene gaćice”, ispričala je.

No, bilo je tu i zaista odvratnih situacija. Tara kaže kako se jednom gotovo ispovraćala dok je mušteriji prala kosu. “Smrad je isparavao iz bazena dok sam prala kosu. Doslovno mi se dizao želudac”, priznala je. I nije ona jedina koja se susrela s prljavcima čija kosa nije čula za vodu mjesecima. Na Redditu su frizeri iz cijeloga svijeta podijelili svoja užasna iskustva. “Bilo ih je dvoje koji su redovito dolazili na šišanje. Oboje su bili toliko prljavi da im se promijenio ton kože. Bili su prekriveni mačjim izmetom. U njihovoj su mi blizini suzile oči i bilo je teško disati od silnog amonijaka koji se širio”, netko je napisao.

Zagnojeno tjeme

“Morala sam oprati i ošišati kosu tinejdžeru koji koji očito glavu nije prao mjesecima. Politika je salona da se muškim klijentima kosa pere nakon šišanja. Miris je bio odvratan. Kad sam ga ošišala, krenula sam mu namočiti kosu, a voda se samo slijevala niz vlasi od velike količine nakupljenoga ulja. Svašta sam vidjela tijekom godina, ali ovo je bilo moje najgore iskustvo”, prisjetila se druga frizerka.

“Moj muž je brico. Jednom mu je došao tip s dreadlocksima i htio ih je obrijati. Suprug je razdvojio dreadove, pogledao mu tjeme i uočio nešto zeleno. Kad je to dotaknuo, kaže da se počelo mreškati. Pitao je tipa kad je zadnji put oprao kosu, a on mu je rekao da je to bilo prije otprilike tri godine. Moj muž je shvatio da mu je cijela glava bila prekrivena slojem gnoja. Hitno ga je poslao u bolnicukako bi mu liječnici napravili drenažu i propisali mu antibiotike”, ispovijest je korisnice Reddita.