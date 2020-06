FRAJER TUŽIO FIRMU JER MU JE NA POSLU BIO EKSTREMNO DOSADNO: Sada će dobiti odštetu veću od 300.000 kuna

Francuz je do 2015. godine radio kao menažder u tvrtki Interparfum te je prvotno tužio parfumeriju za iznos od 550.000 funti jer mu je posao bio toliko dosadan da ga je odveo u depresiju te ga natjerao da na otkaz

Mnogi ljudi smatraju da im je posao dosadan i zamoran, no Parižanin Frederic Desnard je dokazao da na poslu pati od “ekstremne dosade” i da ga je to odvelo u propast. Kako prenosi Daily Mail, Francuz je do 2015. godine radio kao menažder u tvrtki Interparfum te je prvotno tužio parfumeriju za iznos od 550.000 funti jer mu je posao bio toliko dosadan da ga je odveo u depresiju te ga natjerao da na otkaz.

Desnard tvrdi da je gubitak važnog klijenta upravo doveo do toga da je u pariškoj kompaniji radio samo osnovne zadatke. Osnovni i monotoni zadaci učinili su ga “depresivnim, uništenim i posramljenim”, rekao je. Nakon što mu se pogoršalo mentalno zdravlje, liječnici su to povezali s ekstremnom dosadom i zato je bio udaljen s posla na šest mjeseci. “Postao sam višak za Interparfum”, kazao je Parižanin za FranceTV.

Tvrtka mu mora platiti 36.000 funti

Radnički sud u Parizu na suđenju je koristio izraz “iznuđivanje”, uspoređujući stanje menadžera s onim što je suprotnog od tradicionalnog “burn outa”, gdje osoba ima nervni slom zbog previše zadataka na poslu. Desnar tvrdi da ga je “sporo spuštanje u pakao” natjeralo da napusti tvrtku i zato za svoj odlazak iz firme skrivi poslodavce.

Vrsta “dosadnih” poslova koje je ovaj francuski menadžer radio bila je konfiguriranje tableta generalnog direktora i pravljenje društva partnerima njegovog šefa. Sud u presudi navodi da definitivno postoji veza između “pogoršanja menadžerovog zdravlja” i promjena u njegovom radu. Njegova tvrtka tvrdila je da ih Desnard nikada nije izvijestio o svom stanju i “propadanju” na poslu zbog kojeg pati.

Ovo je prvi slučaj da firma mora isplatiti radnika zbog depresije uzrokovane “ekstremnom dosadom” na poslu, no neki stručnjaci vjeruju da od takvog stanja pati čak trećina francuskih radnika. Jean Claude Delgènes, čija se firma Technologia specijalizirala za analizu rizika zaposlenika, rekao je da se “iznuđivanje” događa kada se ljudi boje prebaciti na novi posao pa onda zaglave na starom poslu.

Tvrtka Interparfum svom bivšem radniku mora platiti 36.000 funti što je iznos od otprilike 305.000 kuna.