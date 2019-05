FRAJER POSTAVIO GLUPO PITANJE O MENSTRUACIJI, ŽENE U NEVJERICI: ‘Ma naravno, možemo je i prespavati…’

Muškarac je zbog svojega neznanja postao predmet ismijavanja među ženama na Twitteru

O menstrualnom ciklusu žena uči se još u osnovnoj školi, no čini se da još ima onih koji nisu sigurni kako to zapravo funkcionira. U to se uvjerila i jedna korisnica Twittera, koja je na svom profilu podijelila prepisku s prijateljem, koji ju je pitao pomalo bizarno pitanje o menstruaciji.

‘Pa tijelo se gasi dok spavamo?’

Farah iz New Jerseyja prijatelju je rekla da se probudila s menstruacijom, na što ju je on pitao: “Zar je to moguće?” Ona mu je začuđeno rekla da je preko noći dobila mjesečnicu, a prijatelj joj je odgovorio: “Nisam znao da ju je moguće dobiti preko noći”, dodavši da ne može očekivati od njega da zna sve o ženskom menstrualnom ciklusu.

Farah nije mogla vjerovati što čita te mu je uputila primjedbu da s 24 godine ne zna kako funkcionira mjesečnica. “Kako bi se ona mogla pojaviti samo preko dana? Misliš da maternica čeka da se probudimo?” napisala mu je šokirana prijateljica, a on joj je odgovorio glupom pretpostavkom: “Pa tijelo se gasi dok spavamo?”

Žene ga naveliko sprdaju

Muškarac je zbog svojega neznanja postao predmet ismijavanja među ženama na Twitteru. “Da, istina je. Kada spavamo, potpuno prestanemo disati i srce nam prestane kucati. Onda nam duša odlazi u oblak, gdje se čuvaju svi naši snovi. Tijelo će znati kada je vrijeme za buđenje i pozvat će dušu natrag. Ljudsko tijelo je čudesno”, napisala je jedna žena u šali, a druga je dodala kako bi prema njegovim riječima onda jednostavno mogla prespavati cijeli tjedan i tako izbjeći mjesečnicu.

Više od 30.000 ljudi uključilo se u raspravu na Twitteru, a većina ne može vjerovati da postoje muškarci koji i dalje ne znaju osnovne stvari o ženskome tijelu.