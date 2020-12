FOTOGRAFIJA IZ BOLNICE POSTALA VIRALNA IZ NAJTUŽNIJEG RAZLOGA: Rasplakat ćete se kada saznate čemu služe ovi iPadi

SAD već nekoliko dana zaredom bilježi rekordne brojke novozaraženih koronavirusom, a prednjače i po broju umrlih.

Prije nekoliko dana društvenim mrežama je počela kružiti fotografija iz jedne američke bolnice koja je mnogima slomila srce. Naime, obiteljski liječnik objavio je fotografiju s odjela intenzivne njege, točnije sobe koja je puna naslaganih iPada.

“Pripremaju se iPad postaje za virtualni oproštaj umirućih od svojih najbližih. Znam, Isuse”, napisao je u opisu.

Fotografija je ubrzo postala viralna, a podijelili su ju i drugi zdravstveni radnici. “Nisam pretpostavljala da ćemo ovo doživjeti kada sam se prije 12 godina počela baviti video-konzultacijama”, poručila je Trisha Greenhalgh, profesorica primarne zdravstvene zaštite sa Sveučilišta Oxford.

Oglasio se i bivši harvardski epidemiolog Eric Feigl-Ding. “IPadi posloženi na intenzivnoj njezi za oproštaj od umirućih, nešto što Steve Jobs nije predvidio”, napisao je.

Među komentarima na tvit našlo se i nekoliko potresnih priča Amerikanaca koji su preko ekrana gledali kako njihovi voljeni umiru.

“Moj se dečko u ponedjeljak oprostio od majke preko iPada. Nije dobio posljednji zagrljaj niti ju je mogao držati za ruku. Sjedio je iza stakla i držao iPad kako bi spriječio da se na isti način mora opraštati od starijeg oca. Bijesna sam. Ne mogu ni biti tužna jer sam toliko ljutita”, “Ovako sam se oprostila od svoje mame. Najgora stvar koju sam morala napraviti u svom životu uz to što sam vidjela njezino beživotno tijelo u lijesu. Ljudi koji još uvijek virus nazivaju obmanom mogu od*ebati. Naš oproštaj nije morao biti ovakav”, pisali su korisnici Twittera.

On Monday my boyfriend said goodbye to his mother on an iPad. He didn’t get one last hug or simply hold her hand. He sat behind glass & held an iPad to try and prevent doing the same goodbye with his elderly father. I have rage. I can’t even be sad yet because I’m just so angry.

— Mac Ring (@jmstudiosmac) December 3, 2020