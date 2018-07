FORMULA ZA PRIVLAČENJE LAJKOVA: Analizom objava svjetskih zvijezda izvukli četiri ključna kriterija

Svaki od njih povećat će interes pratitelja i znatno povećati količinu interakcije

Detaljnom analizom fotografija na Instagramu, istraživači su došli do zapanjujućih otkrića kad je u pitanju broj lajkova. Etabliranim zvijezdama poput slavnih sestara Kardashian, Selene Gomez ili Ariane Grande osigurane su tisuće dvostrukih klikova na objave, ma kojeg sadržaja one bile. No, za “obične” korisnike, privlačenje pažnje na sebe može biti prilično izazovno. Nasreću, to više ne mora biti problem jer je britanska tvrtka E2Saveotkrila najbolju formulu za savršenu instagramsku objavu – onu koja će namamiti maksimalan broj lajkova.

Ukratko, vaša fotografija treba ispunjavati najmanje jedan od sljedećih kriterija:

prizor s ljetovanja

životinja u kadru

hrana u kadru

proslava nekog postignuća

Iz tvrtke su to slikovito prikazali simpatičnom matematičkom formulom:

Svaki od njih povećat će interes pratitelja i znatno povećati količinu interakcije. Kako bi ilustrirali svoja saznanja, istraživači su naveli nekoliko primjera slavnih osoba koje navedene trikove već znaju.

Ronilac i olimpijac Tom Daley nedavno je pobrao impresivnih 135.000 lajkova za fotografiju s plaže na kojoj su u prvom planu njegovi trbušnjaci, dok je, usporedbe radi, za fotku iz svoga londonskog doma dobio mršavih 50.000 lajkova.

Britanski glumac Tom Hardy je za fotografiju sa psom dobio čak 269.000 lajkova, dok je njegova crno-bijela fotka s prijateljem prikupila daleko manjih 126.000.

Pjevačica Dua Lipa osvojila je prestižnu nagradu BRIT Awards i time se pohvalila na Instagramu, a fanovi su je nagradili s 1,2 milijuna lajkova. Za luckasti je selfie lijepa Kosovarka dobila 950.000 lajkova.

Slavni televizijski kuhar Gordon Ramsay dobio je 80.000 lajkova za naizgled običnu fotku ribljeg obroka, što je 10.000 više nego što inače dobiva za svoje klasične objave.