FITNESS TRENERI ANALIZIRALI JANDROKOVIĆEVE MIŠIĆE: ‘Nema trbušinu, ali nije mu to baš neka atletska građa’

Golišavi Gordan Jandroković bio je neizbježna tema dana u četvrtak kada je fotografijom iz svoje mladosti odlučio “kontrirati” predsjedniku Zoranu Milanoviću koji ga je nazvao “jednim običnim nasilnikom bez mišića”.

“Budući da me klaun Milanović optužio da sam nasilnik bez mišića, a kako se zalažem za argumentiranu raspravu, prilažem dokazni materijal. Nasilnik nisam, a o mišićima prosudite sami”, napisao je 53-godišnji predsjednik Hrvatskog sabora uz fotografiju snimljenu vjerojatno tijekom nekog od ljetovanja.

Političari se hvale svojim likom

Nije on jedini hrvatski političar koji se pohvalio torzom. Još ranije je to učinio ličko-senjski župan Darko Milinović, a u siječnju su svima oči bile uprte u bicepse ministra financija Zdravka Marića. No, nitko od njih nije tražio da mu se prosuđuju mišići. Upravo to je za Jutarnji napravilo dvoje stručnjaka, fitness trenera.

“Pa čini se mnogo mlađi na fotografiji”, prvi je dojam glumca, voditelja, profesora kineziologije i promotora zdravog života, Marija Valentića, koji se ipak fokusirao na tjelesne predispozicije šefa Sabora: “Ha, gledajte, nema trbušinu, što je dobro i nije zapušten, ali nije mu to baš neka atletska građa.”

Zahvalna građa

Valentić vjeruje kako Jandroković ima zahvalnu građu, pa ne bi trebao nakupljati kilograme sjedeći u fotelji šefa Sabora ili hodajući pod stresom sa sastanka na ručak. No, da bi održao skladne proporcije, ipak treba vježbati.

“Prvo, ako želi veću mišićnu masu, mora pojačati treninge maksimalne snage s većim vanjskim opterećenjem i manjim brojem ponavljanja te raditi one osnovne vježbe kao što su bench press, deadlift, čučnjevi, zgibovi… Naravno, podrazumijeva se zdrava prehrana s pojačanim unosom bjelančevina, kompleksnih ugljikohidrata te BCAA aminokiselina, onih razgranatog lanca u koje spadaju leucin, izoleucin i valin, a treba piti i dovoljno vode. Odmor je jednako važan u ovom procesu kao vježbanje i prehrana”, savjetuje Valentić.

Kazalište prije teretane

Idealno bi mu bilo, kaže ovaj fitness trener, da u rekreativne svrhe ode četiri puta tjedno u teretanu, a ako želi biti bodybuilder, onda bi to trebao “pojačati” na šest puta tjedno. Jandrokoviću će svakako trebati veći mišići za borbu u političkom ringu, no on, umjesto teretane, radije bira kazalište. No, i dalje izgleda bolje od dobrog dijela ministara.

“Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, sudeći prema objavljenoj fotografiji, u dobroj je tjelesnoj formi. Vidi se da brine o vlastitom tijelu i zdravlju. Za bolji tonus mišića potrebno je pojačati vježbe s vanjskim opterećenjem. Vrlo bitno je i prilagoditi prehranu sukladno naporima i metodama treninga”, savjetovala je Lukrecija Dragić, dubrovačka trenerica, članica tima Aktivne Hrvatske i bivša Kraljica Jadrana.

