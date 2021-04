FETIŠISTI NA APARATIMA: Seks klub u koji je zalazila Gwyneth Paltrow organizira orgije pod maskama. Ponuda – boli glava!

Elitni klub “Snctm” vraća se u velikom stilu za sve svoje članove – na novoj lokaciji u New Yorku, “daleko od znatiželjnih očiju”, nakon višemjesečnog lockdowna. Kontroverzna organizacija s oznakom “samo za odrasle”, za koju se priča da je u prošlosti ugostila glumicu Gwyneth Paltrow, u svibnju će otvoriti vrata svoga najnovijeg penthousea na Manhattanu.

Ovo tajno društvo želi da se njihovi probrani članovi upute na razuzdani maskenbal kako bi 15. svibnja “krstili” novo mjesto “nezaboravnim provodom”. Ulaznice za ekskluzivnu noć koštaju između 500 i 8000 američkih dolara – povrh ionako skupe naknade za članstvo u tome privatnom klubu.

“Članovi koji prisustvuju Maskenbalu među prvima će posjetiti naš novi penthouse”, piše na mrežnoj stranici Snctma. “Elegantan tripleks diskretno se smjestio u jednom od elitnih naselja Manhattana – daleko od znatiželjnih pogleda”, stoji u nastavku.

“Unutar njegovih zidova beskrajno je zadovoljstvo uvijek nadohvat ruke. Na Maskenbalu udovoljavamo vašim najdubljim željama. Pod okriljem maski, članovi mogu slobodno promatrati, istraživati ​​i prepustiti se, pomažući našim ljubiteljima u njihovoj potrazi da krste naš novi dom. Otpijte iz kaleža senzualnog užitka i prepustite se večeri erotske dekadencije”, navodi se u objavi kluba.

Posjećenost će “biti ograničena”, a svi tragači za užitkom morat će se cijepiti i testirati na Covid-19. Ovaj klub privatnih članova postao je poznat po organiziranju zabava u gradovima od Moskve do Miamija, pružajući svojim gostima priliku da ostvare svoje najluđe seksualne maštarije.

We bound our bodies to free our fantasies. Thank you to @wearensfw for our most recent collaboration of passion, lust and erotic luxury in NYC 🗝 #snctm #snctmnyc pic.twitter.com/2WUYCMLwAO

— Snctm (@snctm) August 1, 2019