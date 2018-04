EVOLUCIJSKE POGREŠKE KOJE NAM OTEŽAVAJU ŽIVOT: Evo zašto porod toliko boli, a zubi ne rastu kad se izvade

Ove fascinantne činjenice pomoći će vam da shvatite zašto se u vašem tijelu događaju sve te čudne stvari

Ljudsko je tijelo izgrađeno vrlo pametno, ali evolucija nipošto nije proizvela savršena bića. Iako naši organi rade timski, postoje “pogreške” koje nam otežavaju život, ali smo s njima naučili živjeti.

Ne možemo disati i gutati istovremeno

Hrana koju gutamo i zrak koji udišemo prolaze kroz isti put u našim tijelima. Dušnik i jednjak se presijecaju. Kako bi se spriječio prolazak hrane u dušnik, postoji poseban organ nazvan epiglotis, koji zatvara dušnik prilikom gutanja. Ali ponekad to ne radi dovoljno brzo pa hrana može skliznuti i ući u dišni put, a to je vrlo opasno. Inače, bebe mogu disati i gutati u isto vrijeme, ali kasnije izgube ovu čudesnu sposobnost.

Imamo zube koji nam ne trebaju





Imamo samo jedan set zuba koji bi trebao trajati za cijeli život. No, prema statistikama, vrlo malo ljudi može ih zadržati do kraja života, a novi zubi ne rastu kad stari otpadnu. Nadalje, umnjaci su apsolutno beskorisni. Našim precima, koji su imali dulje čeljusti, bili su potrebni. Sada nam ti zubi više ne pomažu pri žvakanju.

Mrežnica je izbočena prema van

Stanice fotoreceptora u mrežnici izgledaju poput mikrofona okrenutih na drugu stranu. Takav položaj čini da svjetlost prolazi kroz cijelu dužinu svake stanice, kroz krv i tkivo sve do leće. Budući da takva konstrukcija nije savršena, često postoje mnogi problemi s mrežnicom koji ponekad dovode do sljepoće. To je isti razlog zašto imamo mrtvi kut – područje koje nije osjetljivo na svjetlost.

Trbuh je nezaštićen

Cijelo tijelo – čak i lice i ruke – može podnijeti velik pritisak. Na primjer, mozak je zaštićen vrlo čvrstom lubanjom. Ipak, abdomen ispunjen svim važnim organima pokriven je samo tankim slojem mišića. Zato je dovoljno pasti da bi došlo do ozljede unutarnjih organa. Pretpostavlja se da bismo trebali imati još šest dodatnih rebara.

Leđna moždina ne bi smjela biti ravna

Sve što se nalazi iznad donjeg dijela leđa stavlja pritisak na leđnu moždinu, zbog čega se ona iskrivljava i stavlja dodatni pritisak na mnoge unutarnje organe. To uzrokuje kronični umor i bol u leđima. Čak i ako imate aktivan stil života, leđna se moždina na kraju oštećuje. Da bi tijelo i glava bili ravni, leđna moždina ne bi smjela biti, ona bi trebala biti oblika slova ‘S’. Ali problem je što ima puno nuspojava koje dolaze s takvom krivuljom, kao dodatan pritisak na unutarnje organe i krvne žile.

Noge su nam prekomplicirane

Postoji 26 kostiju u ljudskoj nozi (30 ako računate od kuka). Naši preci koji su se penjali na stabla stvarno su trebali sve te kosti. Ali konačno, ljudi su počeli hodati po tlu, ali noge su još uvijek nosile iste pokretne dijelove i tetive koji se gotovo nikada ne koriste za hodanje. To dovodi do neugodnih problema kao što su uganuća i prijelomi.

Ne oporavljamo se dovoljno dobro

Kada čovjek izgubi prst, dio koji nedostaje regenerira se na određenu razinu tri mjeseca. U početku se mislilo da to mogu samo djeca, ali dokazano je da se isto događa i kod odraslih. Međutim, ne možemo razviti cijeli novi organ jer je naše tijelo prekomplicirano.

Porođaj jako boli

Porod je oduvijek bolan i ponekad opasan proces. Stvar je u tome što žene imaju prilično usku rodnicu. Uz bol, postoji i opasnost od traume. Budući da se ljudska evolucija kretala vrlo brzo, rodnica je do danas ostala jako preuska.

Slijepo crijevo ničemu ne služi

Mnogi nemaju pojma zašto ljudi imaju taj dodatak. Međutim, 5 do 10 posto ljudi imalo je upalu slijepog crijeva koja zahtijeva hitnu operaciju. Charles Darwin je smatrao kako je slijepo crijevo teret koji smo naslijedili od svojih predaka. Oni su ga koristili za posebne procese koji su pomagali probavu hrane.