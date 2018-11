EVO KAKO JE OBIČAN ČOVJEK NAŠOJ POZNATOJ BLOGERICI VRATIO VJERU U LJUDE: ‘Oni koji vole Isusa i rakiju su uvijek ljudine’

View this post on Instagram

Jedna zivotna: Gospodin koji nam je prodao stan vratio mi je vjeru u ljude. . . Nisam praktični vjernik. Mama vjeruje, tata je ateist. Imam sve sakramente. (osim vjenčanja i posljednje pomasti) Ne idem u Crkvu. Ali vjerujem da postoji dobro. Gospodin koji nam je prodao stan ide u crkvu svake nedjelje. U stanu postoji toliko vjerskih obilježja, da sam se našalila, kada smo prvi puta razgledali stan, kako još fali samo oltar. Nemam problem s tim :) svatko si uređuje prostor kako želim. Gospodin je uistinu jedan od rjetkih koje znam da stvarno žive svoju vjeru. Prvo snizio nam je cijenu stana i dogovor je pao. Čekat će s nama mjesec i pol da vidimo što će nam reci u banci i hocemo li dobiti apn. Tjedan dana nakon našeg dogovora, gospodinu se javila žena koja je imala keš za puni iznos cijene stana. Mi s gospodinom još nismo potpisali nikakav ugovor. Imali smo samo riječ i rukovanje. Nazvala nas je agentica i ispričala nam je kako je gospodin odbio višu ponudu i keš, jer je obecao nama. . . Ovo smo svi mi na rakijici kod njega, u našem novom stanu. Gospodin polako pakuje stvari. Nikada nisam mislila da ću posjedovati stan, a pogotovo ne u centru grada. I vjerujte mi, stan me nije ni u pola razveselio kao Gospodin koji mi je vratio vjeru u ljude. (To mi je toliko trebalo, i on mi je čista inspiracija.) Budimo svi mi nekome inspiracija. Jer ako nismo džaba nam sve na ovome svijetu. . . Želim vam divan zimski utorak 💌