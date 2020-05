ELON MUSK PRVI PUT PROGOVORIO O NEUSPJEHU: ‘Prva tri lansiranja sam zabrljao. Da nije bilo nje, ne bi bilo ni SpaceX-a’

Korporacija za istraživanje svemira, mnogo poznatija kao SpaceX, postoji tek dvadeset godina i već je od sebe stvorila mit. U srijedu će ga nadograditi lansiranjem prvih astronauta u svemir.

“Zabrljao sam prva tri lansiranja, propala su. Srećom je četvrto, a to su bili zadnji novci koje smo imali, uspjelo. Da nije, danas ne bi bilo SpaceXa. Sudbina nas je voljela toga dana”, rekao je osnivač i glavni inženjer kompanije Elon Musk prije nekoliko godina.

Govorio je o raketi Falcon 1 koja je tek u četvrtom pokušaju, u rujnu 2008., uspjela dosegnuti orbitu.

“Počeli smo samo s nekoliko ljudi koji zapravo nisu znali kako se rade rakete. To je razlog zbog kojeg sam ja postao glavni inženjer, ne zato jer sam želio. Nisam mogao zaposliti nikoga. Nitko dobar nije se želio pridružiti”, rekao je.

Musk je rođen u Južnoj Africi. Imigrirao je u Kanadu kad mu je bilo 17, a potom u Sjedinjene Države. Osnovao je tvrtku PayPal i zgrnuo bogatstvo u Kaliforniji. SpaceX je osnovan 14. ožujka 2002. i cilj mu je bio izrada relativno jeftinih raketa za putovanje na Mars, jednoga dana.

Jedanaesta osoba koju je Musk zaposlio te godine ipak je bila dobra. Gwynne Shotwell, zadužena za poslovni razvoj, brzo je postala Muskova desna ruka. U svemirskoj industriji njih dvoje jedini imaju privilegij da ih se naziva samo imenom poput rock zvijezda.

“Elon ima viziju, ali treba mu netko da plan provede u djelo, a to je Gwynne” kaže Scott Hubbard, profesor na Stanfordu i jedan od bivših direktora u NASA-i.

Gwynne Shotwell (56), koja je postala izvršna direktorica SpaceXa 2008., za sebe kaže da je štreberica. Diplomirala je na mehaničko inženjerstvo na sveučilištu Northwestern i članica je nacionalne akademije inženjera.

Kad Elon govori o koloniziranju Marsa, Gwynne to komercijalno prezentira i dogovara ugovore. “Nemam u sebi jedne kreativne stanice”, rekla je u jednom razgovoru. “Ja sam analitičarka i to volim”.

#NSTworld "Elon has the vision, but you need someone who can execute on the plan, and that's Gwynne."https://t.co/RUqMyAKvrj

— New Straits Times (@NST_Online) May 25, 2020