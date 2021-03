Nakon što je pandemija koronavirusa influencerima otežala pregovaranje sa sponzorima i brendovima, ova djevojka morala se drugačije snaći

Ova uspješna influencerica proširila je svoje djelovanje i na popularnu 18+ platformu OnlyFans, ali ne kako bi nahranila vlastitu taštinu, već iz sasvim nesebičnih, da ne kažemo humanitarnih razloga – ona prodaje škakljive fotografije i snimke kako bi svojim roditeljima pomogla platiti stanarinu.

Alexis Griswold, koja ima 473.000 pratitelja na TikToku i njih još 207.000 na Instagramu, odlučila se pridružiti OnlyFansu u rujnu, nakon što je pandemija koronavirusa influencerima otežala pregovaranje sa sponzorima i brendovima.

KAD POLICAJKA ODLUČI ZARADITI ZA LAMBORGHINI: Skine uniformu, otvori 18+ profil i eto love – auto je kupila, obukla se nije

Sada ova 22-godišnjakinja, koja živi u Los Angelesu, ima više od 600 pretplatnika na OnlyFansu, od kojih joj svaki mjesečno uplaćuje 16,99 dolara (nešto više od 100 kuna). Čak i nakon što platfroma ubere svoj dio, Alexis ostaje dovoljno novca da pomogne svojim roditeljima sa stanarinom.

Prijatelji je osuđuju, ali…

“Pomažem roditeljima i šaljem im novac. Zaista sam sretna zbog toga. Moja obitelj, srećom, stvarno mi daje podršku. Oni samo vjeruju mojoj prosudbi o tome kako se volim predstavljati i doista me podržavaju. Stoga sam zahvalna na tome”, rekla je Griswold za LADbible.

Alexis se suočila i s određenim negativnostima otkako se pridružila OnlyFansu, gdje dijeli videozapise s pitanjima i odgovorima, ali i “osobnije stvari” nego na svojim drugim društvenim profilima. Ipak, kaže kako vjeruje da su ovu stranicu za odrasle transformirali influenceri poput nje same.

‘ŽIVOTNA TRENERICA NOVE GENERACIJE’: Ima čak četiri milijuna fanova, ali zbog 18+ fotografija ostala je bez prijatelja

“Neki moji prijatelji komentirali su s negodovanjem to što sam počela raditi, ali pokušavam im dočarati širu sliku o tome. Da, OnlyFans ima lošu reputaciju, ali osjećam da se to polako mijenja s načinom na koji ga svi počinju koristiti za različite stvari, osim za ono što svi vjeruju da jest”, objasnila je.

Želi razbiti predrasude

“Sve je počelo više kao seksualna stvar, a ne kao platforma za obožavatelje kakva je trebala biti; usput se nekako pretvorila u nešto drugo. Ipak, osjećam da je OnlyFans sada polako preuzela influencerska zajednica i da počinje postajati nešto drugo”, dodala je Griswold.

Slično kao i s OnlyFansom, Alexis kaže da ljudi imaju lažni dojam o poslu influencera općenito – za koji tvrdi da nije “šetnja parkom”.

UČITELJICA KOJA SNIMA PORNIĆE: Nakon 50 zahvata ne izgleda kao netko tko iz mladosti ima crno-bijele fotografije

“To je puno više posla nego što ljudi misle, u njega morate uložiti puno rada. Ovo nije poput posla od devet do pet, kada ustanete i netko vam kaže: ‘U to i to vrijeme morate biti ovdje.’ Ovdje sve radite sami, sve je na vama samima. Dakle, to je definitivno puno više posla nego što ljudi percipiraju”, zaključila je.