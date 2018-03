ECSTASY I MDMA: Saznali smo koja je zapravo razlika i na što točno utječe konzumiranje ovih droga

Ista droga s nekoliko različitih imena poznata je među mladima. Istraživanja pokazuju kako se u godini dana gotovo 2 milijuna ljudi okuša u korištenju ove droge.

Ecstasy je već dug niz godina jako popularna klupska droga te se odnedavno za nju koristi i naziv MDMA ili molly te mnoga druga ulična imena. Često se pretpostavlja kako se radi o istoj drogi, ali ipak postoje neke razlike. Konzumiranje će utjecati na poticanje ovisnosti, a utjecaji na mozak i cijeli organizam su nebrojeni.

Što su zapravo ecstasy i MDMA?

MDMA (fon: em di em ej) je 3,4-metilendioksimetamfetamin, a označava sintetičku psihoaktivnu drogu. Ovo popularno ime nije uvijek točno, jer ona najčešće sadrži i efedrin, amfetamin, kofein i slične supstance te kemikalije DMX i PMA. Mnogi mladi pri nabavljanju droga niti ne znaju točno što konzumiraju, radi čega je poznato da su ovo ‘koktel droge’, točnije mješavine različitih supstanci među kojima se mogu naći i prašina, meth, heroin, otrov za štakore i mnoge druge. U Americi je tek 13% sve korištene MDMA droge imalo metilendioksimetamfetamina, a u Hrvatskoj je prosječan udio MDMA baze bio 34,8%.

Ovdje dolazi do razlike između ecstasya i MDMA. Čisti metaamfetamin ili MDMA se može distribuirati jedino u obliku kristalića, praha ili rijetko kapsule. Ali zato se ecstasy koji je mješavina supstanci, na tržištu može pojaviti u obliku praha, kristalinične materije, tableta ili kapsula. Najčešće se koriste u obliku tableta i kapsula. Ovo je omogućilo jednostavnu primjenu u klubovima te se tako ova droga proširila na širok spektar konzumenata. Kada se uzima oralno, efekti se javljaju oko 30-45 minuta nakon konzumiranja. Ako se ušmrkavaju kao kokain, uzrokuje se puno brže djelovanje. Ova vrsta droge najčešće se pojavljuje kao šarene tablete koje na sebi imaju različite utisnute znakove po kojima su prepoznatljive. To mogu biti likovi iz crtića, srca, smajlići i slično, a tablete mogu biti u različitim oblicima.



Utjecaj je na cijelo tijelo i mozak

Prva stvar na koju ova droga utječe je opće raspoloženje. MDMA djeluje na povećanje neurotransmitera serotonina, norepinefrina i dopamina. Oslobađanje velike količine serotonina što se događa prilikom konzumiranja, utječe na stvaranje osjećaja sreće i ljubavi. Serotonin uz to izaziva oslobođenje hormona oksitocina i vazopresina, a oni imaju veliku ulogu u stvaranju osjećaju ljubavi i seksualnog uzbuđenja. Istraživanja na ovu drogu provedena su na štakorima i potvrđen je utjecaj na podizanje tih hormona. Iz tih razloga je MDMA prvi puta upotrebljena još 1970-ih godina, ali ne kao droga za uživanje već kao pomoćno sredstvo u psihoterapiji. Tada nisu imali odobrenje FDA niti potporu kliničkog probnog istraživanja te je 1985. godine ecstasy označen kao droga s visokim potencijalom za zlouporabu. Trenutno postoji kao moguća pomoć u liječenju anksioznosti kod onih pacijenata kod kojih rak nije izlječiv i posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSP-a).

Trajanje ecstasya u tijelu ima efekt od tri do šest sati, iako nije rijetko da konzumenti uzimaju po nekoliko doza kako bi produžili djelovanje. Ovo je utjecaj MDMA na mozak i tijelo:

povećava se razina hormona koji utječu na stvaranje osjećaja sreće, ljubavi, povjerenja, seksualnog uzbuđenja

stvaranje osjećaj emocionalne bliskosti i empatije

povećavanje broja otkucaja srca

povećava se krvni pritisak

dolazi do napetosti mišića

neprestano škrgutanje zubima

mučnina i povraćanje

zamagljeni vid

nesvjestica

zimica

iznimno znojenje

naglo povećanje tjelesne temperature

jaka seksualna želja i povećano uzbuđenje

Primarni efekti dostižu vrhunac oko sat i pol nakon konzumiranja te traju oko dva sata nakon čega slabe. Osim što ecstasy ima prvotni učinak radi kojeg se ta droga i konzumira, simptomi posljedica traju puno duže od trajanja euforije za vrijeme konzumiranja. Kako MDMA utječe na mozak i stvaranje hormona, ako se poremeti izlučivanje serotonina može doći do negativnih efekata. Tako mogu nastati zbunjenost, depresija, problemi sa spavanjem, anksioznost, velika žudnja za drogom i neprimjereno ponašanje. Ovi simptomi nastaju nakon prestanka konzumiranja droge, a mogu trajati nekoliko dana ili čak nekoliko tjedana kasnije. Kod osoba koje su duže vrijeme konzumirale i prestale doći do dugotrajne zbunjenosti, depresije i problema sa spavanjem i pamćenjem. Dugotrajne posljedice kod osoba koje učestalo konzumiraju ovu drogu su ozbiljna oštećenja jetre i bubrega.

U velikim dozama ecstasy ili MDMA mogu utjecati na povećavanje tjelesne temperature. U rijetkim prilikama to može dovesti do hipertermije što može rezultirati zatajenjem jetre, bubrega, kardiovaskularnog sustava i smrti. Ove supstance mogu se u organizmu pomiješati s vlastitim metabolizmom i tako uzrokovati štetne razine za razgradnju u tijelu.

Kao što smo ranije naveli, ecstasy je rijetko čista supstanca te u sebi može sadržavati različite opasne tvari. Kombiniranje takvih mješavina s dodatnim drogama kao što je marihuana ili s alkoholom mogu imati još veći rizik za zdravlje. Ecstasy i alkohol tako mogu biti dodatno opasni jer za vrijeme korištenja ecstasya tijelu je potrebno mnogo tekućine, a alkohol ga dodatno dehidrira. U takvim situacijama je puno veća mogućnost predoziranja.

Jedan od problema kod korištenja ovih droga je i to što potiču na seksualnu želju i seksualnu aktivnost. U ovakvom stanju mnogi mladi ulaze u nezaštićene spolne odnose koji su rizični faktor za zarazu različitim spolnim bolestima ili za prenošenje HIV-a i hepatitisa.

Stvaranje ovisnosti i liječenje

Dosadašnja istraživanja o stvaranju ovisnosti nakon korištenja ecstasya pokazala su različite rezultate. Jedno od njih pokazuje kako su životinje svojevoljno same konzumirale MDMA što je glavni indikator za potencijalnu zlouporabu droge. U Europskoj uniji među mladima od 15 do 34 godine uporaba ecstasya se kretala od 0,1% do 3,1% i procjenjuje se da je oko 1,8 milijuna mladih Europljana koristilo ovu drogu. Prema istraživanjima koja su provedena u Hrvatskoj 2011. godine, životna prevalencija uporabe MDMA-a je iznosila 2,5% što znači da ovo spada u droge s nižom stopom. Najčešće se konzumira među mladima od 24 do 35 godina starosti. U Hrvatskoj su 2014. godine liječene 32 osobe. Najveća zapljena se bilježi u Istarskoj, Zagrebačkoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji te mnogi mladi ovo smatraju vrlo lako dostupnom ili lako dostupnom drogom.

Ako dođe do ovisnosti o ecstasyu ili štetnih posljedica za zdravlje, odvikavanje se može odvijati u bolnicama, lokalnim centrima za prevenciju ovisnosti, te u zajednicama zvanim komunama. Sve informacije o tome gdje se možete liječiti ili dobiti neke dodatne informacije o štetnim posljedicama konzumiranja droge nalaze se na stranicama Vlade Republike Hrvatske, Ured za suzbijanje zlouporabe droga.