DVOUMITE SE U KOJU RUKU ĆETE PRIMITI CJEPIVO PROTIV KORONAVIRUSA? Evo što vam savjetuju stručnjaci

Nuspojave prolaze spontano kroz nekoliko dana, a obično su blagog do umjerenog intenziteta

Cjepivo protiv koronavirusa daje se, poput većine njih, u gornji dio ruke, a druga doza injektira se u roku od oko mjesec dana. Također, mogu se pojaviti nuspojave, a najčešće su one blažega oblika, piše Ordinacija.

KAKO POVEĆATI RAZINU ANTITIJELA PROTIV COVIDA? POSTOJI NAČIN: ‘Otkrili smo pouzdane dokaze da to jača imunosni sustav’

Među prijavama sumnji na nuspojave do sada ocijenjenima na sastancima Stručne grupe HALMED-a i HZJZ-a, udio prijava koje nisu ozbiljne iznosi 88 posto, dok je 12 posto prijava ocijenjeno ozbiljnima. Najčešće prijavljene nuspojave odnosile su se na: povišenu tjelesnu temperaturu, bol na mjestu primjene, glavobolju, bol u mišićima, zimicu, opću slabost, umor, crvenilo na mjestu primjene cjepiva, mučninu, bol u zglobovima.

Radi se o očekivanim nuspojavama koje su česte i slične su nuspojavama kod drugih cjepiva. One prolaze spontano kroz nekoliko dana, a blagog su do umjerenog intenziteta. Kako bi se olakšale tegobe, može se primijeniti simptomatska terapija: antipiretici, hladni oblozi i sl.

Sami odabirete ruku

Ozbiljne nuspojave obuhvaćaju reakcije preosjetljivosti, a očituju se kao svrbež, osip i koprivnjača nedugo nakon cijepljenja. U svim tim slučajevima došlo je do oporavka nakon primjene antialergijskih lijekova. Ove nuspojave zabilježene su kod osoba mlađe do srednje životne dobi. U nekim slučajevima može doći do pareze lica, tj. periferne slabosti jedne strane lica. To je obično povezano s oticanjem tkiva koje pritišće živac, a najčešće se radi o prolaznom stanju.

Ako ste primijetili osip oko mjesta na koje ste primili cjepivo, može se raditi o Covid ruci, piše na stranicama Centra za kontrolu i prevenciju bolesti. Tu je riječ o zakašnjeloj reakciji kože.

JOŠ SMO JEDAN KORAK BLIŽE POBJEDI NAD KORONOM: Novi lijek pokazuje visoku učinkovitost, evo o čemu je zapravo riječ

Možete sami odabrati ruku u koju ćete primiti prvu i drugu dozu cjepiva. Nakon savjeta liječnika, izbor je na vama. Po nekima, najbolje je odabrati dominantnu ruku jer se njome više služite što će skratiti trajanje simptoma i ublažiti osjećaj boli. No, imajte na umu kako bol može potrajati i dva dana, pa ako se cijepite u ruku koja nije dominantna, ipak možete nesmetano funkcionirati.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.