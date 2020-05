DRŽITE LI DEZINFEKCIJSKI GEL U AUTOMOBILU? Nemojte, upravo smo doznali da to može biti jako opasno

Pranje ruku sapunom i vodom najmanje 20 sekundi najbolji je način uklanjanja nečistoća i mikroba. Na to posebno obraćamo pozornost tijekom pandemije koronavirusa, ali kada smo vani, nemamo pristup umivaoniku. I što onda radimo? Hvatamo se za bočicu dezinfekcijskoga gela, koji držimo – gdje? Priznajmo slobodno – u automobilu!

No, kako izvještava RSVPLive, postoji nekoliko stručnjaka koji upozoravaju da baš na tome mjestu nikad ne bismo smjeli ostavljati sredstvo za suho ruku. Izvanredni profesor na Sveučilištu u Floridi dr. Greg Boyce objasnio je zašto nije dobra ideja držati raskuživač u automobilu i zapravo ima savršenoga smisla.

Većina dezinfekcijskih sredstava proizvodi se na osnovi alkohola, a visoke temperature mogu uzrokovati njegovo isparavanje i tada vam više nitko ne može jamčiti da će biti djelotvoran protiv mikroba, prenosi Mirror.

Temperatura u automobilu, osobito ako je parkiran na suncu, može doseći vrtoglavo visoke vrijednosti, a to ne čini nimalo dobro sadržaju vaše bočice gela za dezinfekciju, što automatski znači da se nepotrebno izlažete riziku od zaraze čak i kada vjerujete da ste temeljito dezinficirali ruke.

