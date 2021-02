DOSTAVLJAČ HRANE U SUZAMA: ‘Opet ću biti beskućnik, zar je toliko teško dati napojnicu…’

Video koji je mladi Amerikanac Eliott objavio na TikToku otvorivši srce i ispričavši kako izgleda postao dostavljača hrane, iznenada je postao viralan, piše Indy100. Eliott je dostavljač za UberEats (Uberova platforma za naručivanje i dostavu hrane), a kako je rekao na snimci, uz taj radi još nekoliko poslova i jedva stigen spavati. Očiju punih suza opisao je uvjete u kojima rade on i mnogi drugi dostavljači.

“Volio bih da ljudi koji naručuju preko UberEatsa ili Doordasha (slična služba za dostavu hrane, nap.a.) razumiju kako je to biti dostavljač”, uznemireno je započeo Eliott svoju priču sjedeći u vozilu nakon jedne dostave koja ga je i ponukala da snimi video.

Kazao je kako mu je za tu 45-minutnu dostavu plaćeno tek 2,50 dolara, dok je samo parkiranje morao platiti 3 dolara jer kupac nije htio izaći van da ga dočeka. K tomu mu je, kaže, ostavio napojnicu od samo dolar i pol.

“Za dva tjedna moram platiti najamninu koja je trostruko veća od moje zarade, jednostavno ne mogu. Ne pomaže ni to što radim više poslova, što jedva da i spavam, što si jedva priuštim nešto za pojesti… Ponovno ću biti beskućnik treći puta od svibnja, a sve zato što ljudi ne daju napojnice dostavljačima. Zar im je toliko teško dati pet dolara”, pojadao se Eliott.

Njegov video za kratko vrijeme pogledalo je i komentiralo nekoliko stotina tisuća ljudi. Prije toga, Eliott je na TikToku imao tek devet pratitelja, a nakon ove objave dobkio je čak 17 tisuća novih.

