DOSLOVNO NI STRAŽNJICU NE ZNAMO OBRISATI: Pa pogledajte koliko tu ima stavki – zanemarite samo jednu i eto vam problema

Od smjera brisanja do vrste toaletnog papira – sve je to važno za zdravlje vašeg analnog područja

Postoji šansa da cijeli život nepravilno brišete stražnjicu nakon velike nužde i to vam može stvoriti ozbiljne zdravstvene probleme. Stvarno! Onda, znate li kako obrisati stražnjicu? Ako se pravilno ne obrišete, možete postati skloni infekcijama mokraćnoga sustava ili pogoršati bilo koji postojeći rektalni problem, poput hemoroida ili analnih pukotina.

Jedna ginekologinja i jedna gastroenterologinja odlučile su pojasniti pravilan način brisanja stražnjice nakon velike nužde kroz primjere i pogrešne metode, a otkrile su i nekoliko korisnih savjeta i trikova.

Brišite sprijeda prema otraga

Ovu ste direktivu vjerojatno već nekad čuli i zaista je važna.

“To znači brisanje u smjeru od uretre do anusa”, rekla je za portal Health Alyssa Dweck, ginekologinja u okrugu Westchester u New Yorku i autorica knjige “The Complete A to Z for Your V”.

“U rektalnom području ima mnogo više bakterija; zato želite izbjeći povlačenje toaletnog papira u smjeru prema mokraćnoj cijevi. Dovođenje ove bakterije naprijed može doprinijeti infekciji mokraćnog sustava. Stražnjicu uvijek brišite sprijeda prema otraga neovisno o tome jeste li mokrili ili ste imali stolicu”, objasnila je.

Odaberite pravi papir

Najbolja vrsta je mekani, bijeli toaletni papir koji nije obojen i koji nema miris. Tanak i grub papir, mirisni toaletni papir i reciklirani papir mogu izazvati iritaciju ili čak alergijsku reakciju. Neće svi imati reakciju ako ne koriste najbolji toaletni papir.

“Neki se ljudi mogu brusnim papirom obrisati i bit će sve u redu”, rekla je kroz šalu dr. Dweck. Ali ako ste osjetljivi, uvijek birajte najbolju vrstu.

Stajati ili sjediti?

Zapravo nije važno hoćete li sjediti ili stajati dok se brišete. Ono što ćete odabrati stvar je vaše osobne preferencije i mobilnosti”, izjavila je Monica S. Borkar, gastroenterologinja s NorthShore University HealthSystem u Glenviewu u državi Illinois. Koji god vam je položaj udobniji i pruža vam pristup, dobar je.

Obrišite uokolo

Nakon što namotate hrpicu toaletnog papira (ili uredno presavijete nekoliko listova), posegnite iza sebe ili između nogu, kako god vam je lakše, kako biste napravili pokret brisanja sprijeda prema straga, savjetuje dr. Borkar. Nastavite brisati sve dok sav trag ne nestane i dok se ne osjećate čisto.

“Uvijek si odvojite vrijeme s ovim tehnikama; ovo je jedna od najvažnijih stvari koje svakodnevno možete učiniti za svoje zdravlje”, istaknula je.

Ne trljajte

Ako imate hemoroide – otečene vene koje se mogu izbočiti iz anusa – možda ćete se osjećati kao da trebate snažno trljati papir kako biste se riješili svih ostataka.

“Hemoroidi stvaraju nabore i otežavaju čišćenje analnoga područja”, rekla je dr. Dweck. “Vanjski hemoroidi često uzrokuju bol, svrbež ili krvarenje, stoga je tuširanje toplom vodom poslije velike nužde dobra opcija.”

Nakon tuširanja područje nježno osušite mekim ručnikom. Dobra opcija je i bide te blagi losion za pranje. Nanesite malo losiona na toaletni papir, a zatim obrišite vlažeći analno područje i uklanjajući tragove stolice.

Budite nježni oko analnih fisura

Još jedan problem analnoga područja zbog kojega bi brisanje stražnjice moglo biti izazov jesu analne fisure. To su male pukotine na sluznici anusa, obično uzrokovane tvrdom stolicom uslijed zatvora, prema Johns Hopkins Medicine.

Poput hemoroida, simptomi analne fisure uključuju svrbež, krvarenje i bol, kaže dr. Borkar. Ako imate pukotinu, ona preporučuje uporabu medicinskih blazinica ili maramica nakon velike nužde.

Preskočite maramice

Izbjegavajte vlažne maramice iz trgovine ako vam liječnik nije savjetovao njihovo korištenje za hemoroide ili pukotine. Možda će vam se svidjeti maramice za osjećaj svježine, ali one mogu stvarati dodatne probleme.

“Vidim toliko ljudi koji imaju iritaciju i osip oko vulve i perianalnog područja zbog uporabe maramica”, otkrila je dr. Dweck. Ovo područje može biti posebno osjetljivo na sastojke poput mirisa u mirisnim proizvodima.

Smetnje koje trebate reći liječniku

Ako osjećate da se poslije velike nužde jednostavno ne možete dobro očistiti, posjetite svoga liječnika, savjetuje dr. Borkar, pogotovo ako je to nešto novo i dugotrajno. Također, ako ikada vidite krv na toaletnom papiru nakon brisanja, obvezno se javite liječniku. Ne možete pretpostaviti da su uzrok hemoroidi dok vam to nije potvrdio liječnik.