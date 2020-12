Obračun s nečistoćom: Donosimo vam ultimativni vodič za blistavu kuhinju

Ako joj ne posvetite pažnju, kuhinja se vrlo lako može pretvoriti u najneuredniju prostoriju u domu. Da se to ne bi dogodilo, donosimo pravila i rutine koja pomažu u održavanju kuhinje blistavom.

Svakomu je u interesu taj zamoran posao odraditi što brže i efektivnije, a kada znate pokoji pametan trik i imate pouzdanog „partnera“ za čišćenje, to se uistinu može odraditi, a da gotovo i ne osjetite.

Odaberite prave proizvode

Kod odabira proizvoda za čišćenje kuhinje važno je da birate one koji su kvalitetni i koji će vam najviše pomoći. Bilo da brišete prašinu ili pokušavate ulaštiti površine, koristite različite proizvode za svaku vrstu čišćenja. Smac se ovdje pokazao kao vodeći borac protiv tvrdokornih mrlja u kuhinji. Smac Express Limun odmastit će sve tragove zagorene masnoće za tili čas, a pritom vašu kuhinju ispuniti osvježavajućim mirisom limuna. Smac Express dezinficijens uklonit će sve vrste bakterija i virusa s kuhinjskih površina, što je, u jeku pandemije važnije no ikad. A Smac Express Univerzal – njega možete koristiti na svim površinama, a posebno je učinkovit na različitim tkaninama.

Čistite nakon kuhanja

Ako provodite previše vremena u čišćenju kuhinje, možda je vrijeme da promijenite navike. Na primjer, ako čistite kuhinju samo jednom tjedno, možda biste mogli početi čistiti je svaki put nakon kuhanja. Ostavljanje nereda nakon kuhanja u tom vam se trenutku možda čini kao dobra ideja, ali to znači da ćete kasnije imati puno više posla. Umjesto ostavljanja nereda, očistite kuhinju odmah nakon jela. Dok čekate da se vaše jelo skuha, možete oprati podove. Ako budete tako čistili svoju kuhinju, ona će uvijek biti uredna.

Pustite sredstva za čišćenje da malo odstoje na površinama

Najveća pogreška koju radimo prilikom čišćenja jest to da sredstvo odmah brišemo s površina kada ga pošpricamo. Trebali biste sredstvo ostaviti nekoliko sekundi do nekoliko minuta (ovisno o sredstvu) na površini da odstoji prije no što ga obrišete krpom ili papirom. To je posebno važno ako perete nehrđajući čelik, staklo ili pločice u kuhinji. Ostavljanje sredstava na spomenutim površinama ovisno o uputama može vam pomoći da vaša kuhinja ostane dulje čista.

Perite kuhinju od vrha prema dnu

Kada perete kuhinju, vjerojatno započinjete s najprljavijim površinama. Ali, pravilo koje biste trebali zapamtiti glasi da se uvijek prvo peru visoke površine. Primjerice, najprije prebrišite gornje kuhinjske ormariće. Onda se prebacite na pranje površina za rad i sudopera. Nakon toga, možete oprati donje ormariće i čišćenje završiti pranjem poda. Ako počnete prati od poda prema gore, vaši podovi će se do kraja cijeloga procesa ponovno napuniti prašinom i prljavštinom i morat ćete ponoviti postupak.

Trikovi za brzinsko čišćenje kuhinje

Odlična je vijest da je za blistavu kuhinju kakvu ste oduvijek htjeli, sa svim današnjim znanjima i kvalitetnim proizvodima, potrebno potrošiti maksimalno pola sata. Krenite od sudopera, on je najveći kuhinjski rasadnik bakterija. Poprskajte cijelu površinu Smac Express univerzalnim sredstvom za čišćenje i pustite da odstoji desetak sekundi. U međuvremenu poprskajte i površine oko sudopera te ih prebrišite vlažnom krpom. Sudoper izribajte spužvom, isperite ga i posušite. Preko cijele površine prijeđite tkaninom od mikrofibre, koja će savršeno pokupiti sve preostale čestice prašine i dlačice.

Kuhinjski pod prebrišite mikrostatičnom krpom u kombinaciji sa Smac Express univerzalnim sredstvom za čišćenje. Nakon ovoga postupka, na vašim podnim pločicama neće ostati ništa čemu tamo nije mjesto, pa čak ni mucice od kojih vam se ježi svaka dlaka na tijelu.

Za sljedeći korak potrebno vam je nekoliko minuta. Ručku hladnjaka poprskajte dezinficijensom Smac Express, ostavite da odstoji do 15 minuta te prebrišite i prebrišite mokrom krpom. Naime, to područje leglo je bakterija.

Neka vaša pećnica zablista kao nova

Pećnica može biti kutak koji je teško oprati. Najbolji i najočitiji savjet za održavanje čiste pećnice jest da očistite mrlje čim se pojave. No, postoje i drugi trikovi s kojima ćete uštedjeti na vremenu i trudu.

Prvo provjerite ima li vaša pećnica program samočišćenja. Ako ima, pratite upute iz priručnika za uporabu i tada vas sljedeći savjeti uopće ne bi trebali zanimati. Ako vaša pećnica nema program za samočišćenje, slijedite ove korake i nećete pogriješiti.

Stavite rešetke iz pećnice i pladnjeve za pečenje u sudoper pun vode i sredstva za pranje pa ih ostavite da se namaču. Zatim, poprskajte veću količinu Smac Express odmašćivača po unutarnjim stranicama pećnice, i nemojte zaboraviti unutrašnju stranu vrata. Najbolji način čišćenja pećnice je da sada ostavite sredstvo da odradi svoje- dovoljno je desetak sekundi da vam olakša posao! Ako probate strugati stranice pećnice prije nego što vaš Smac Express razgradi prljavštinu, samo ćete udvostručiti vrijeme potrebno za ribanje.

Vjerojatno vas već sada polako počinje boljeti glava pri pomisli na ogroman nered koji će vas dočekati u kuhinji za nadolazeće blagdane, osobito ako planirate peći božićnu pečenku u pećnici. Huh, čekaju vas sati klečanja i ribanja pećnice i svih okolnih površina dok se ponovno sve ne počne sjajiti… Ili možda ne?! Ma, tko je vidio pola dana trošiti na pranje pećnice kada imate dobrog saveznika u tom poslu – Smac Express Limun samo poprskate po unutrašnjosti pećnice dok je prljavština još svježa, pustite da malo odstoji i uklonite ostatke spužvom ili krpom.

I na kraju, uglancajte i osušite pećnicu uz pomoć čvrstoga kuhinjskog ubrusa. U ovom trenutku površine bi trebale biti čiste i vi biste trebali vidjeti kristalno jasno kroz vrata pećnice bez provirivanja kroz filtar od masnoće. Hura!

Sadržaj nastao u suradnji s partnerom SMAC prema najvišim uredničkim standardima Net.hr-a.