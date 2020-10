Ovo bi vam moglo promijeniti doziranje deterdženta za pranje rublja zauvijek

Nemaju ga sve perilice rublja, ali ovaj pretinac često ostaje neiskorišten čak i u onima koje ga imaju. Zašto? Zato što ljudi zapravo uopće ne znaju čemu služi. Ne, on nije tu za ukras, već ima vrlo korisnu namjenu koja bi vam mogla promijeniti doziranje deterdženta za pranje rublja zauvijek.

Uklonjiv komad plastike

Staci Hunt iznenadila se kada je u svojoj perilici pronašla “tajni” pretinac. Budući da nije znala čemu služi, fotografirala ga je i objavila u Facebook grupi “Mrs Hinch Made Me Do It”, gdje je slika naišla na golem interes članova.

Korisnica je objasnila kako je sasvim slučajno naišla na malu rupu u ladici svoje perilice rublja koja je sadržavala uklonjiv komad plastike. Neko vrijeme je razmišljala čemu bi to moglo služiti, a kada je konačno shvatila, nije skrivala svoje oduševljenje.

Mjerenje količine deterdženta

“Je li itko od vas ikada vidio ovaj dio perilice? Ja sam tek sada saznala za to”, upitala je Hunt članove grupe u opisu fotografije. Mnogi od njih priznali su da su vidjeli taj pretinac, ali da nikada nisu saznali njegovu svrhu.

“Baš me zanima čemu to služi”, “Upravo pregledavam svoju perilicu rublja kako bih to pronašla”, komentirali su ljudi. Staci je objasnila da pretinac s uklonjivim dijelom služi kako bi se lakše izmjerila količina tekućega deterdženta za rublje i kako bi se smanjila njegova potrošnja, prenosi Mirror.