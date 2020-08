ZLATNI TRIKOVI PROTIV PLIJESNI: Evo kako se riješiti vlage i gljivica na baš svakoj površini – nije isto za sve

Vlaga nakon tuširanja ili kupanja nakuplja se u kupaonici, koliko god vi brisali sanitarije i pločice. A gdje god u vašem domu ima viška vlage, nakon nekoga vremena će se neminovno formirati plijesan.

Stručnjaci za za čišćenje ventilacijskih odvoda objašnjavaju kako plijesan nije samo estetski problem, već također može uzrokovati probleme s disanjem, potaknuti alergije, pa čak i oštetiti zidove i namještaj. Kako je se riješiti?

Prije nego što se bacite na ribanje, stavite gumene rukavice, zaštitne naočale i pravilno postavljenu masku za lice. U kantu s vodom dodajte deterdžent za posuđe. Ako čistite neporozne površine, umočite četku u otopinu i njome očistite plohe.

Plus, how to prevent mold in your kitchen in the first place. https://t.co/wKtqFDqdPQ

— Food & Wine (@foodandwine) August 28, 2020