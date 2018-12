ŽENA OTKRILA GENIJALAN TRIK ZA ZAMATANJE POKLONA: Nije važno kojeg je oblika, toliko je jednostavno

Od bržeg klasičnog zamatanja, do korištenja rola WC papira

Velik dio radosti darivanja je i pažnji koja se posveti poklonu, ne samo u njegovom sadržaju nego i u njegovoj prezentaciji, osobito za one namjlađe. Iako bi se možda sve moglo riješiti poklon-vrećicama, zamatanje daje dodatno iščekivanje, a time i dodatnu radost onome tko prima dar.

No nisu svi baš vični, niti imaju vremena i strpljenja pažljivo rezuckati i savijati papir, selotejp i vrpce. Za takve, ali i one one iskusnije, lifestyle vlogerica Kallie Branciforte snimila je tutorial uz koji ćete svaki dar zamotati u trenu, i to besprijekorno.