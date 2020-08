VAŠI RUČNICI SU GRUBI I SMRDE? Evo kako im vratiti svježinu i mekoću u četiri jednostavna koraka

Je li vam se ikad dogodilo da su vaši netom oprani ručnici iz perilice izašli takvi da vam se učinilo kao da se nisu ni oprali? Čini se da je ovaj problem češći nego što mislite. Ako su vaši ručnici odjednom postali grubi i smrdljivi, slijedite ove smjernice, koje donosi The Spruce.

Prije pranja ulijte jednu do dvije šalice octa izravno u bubanj ili ga ulijte u pretinac za omekšivač. Osim što će omekšati ručnike i ukloniti neugodan miris, ocat je prirodan i jeftin.

Pola šalice sode bikarbone pospite po ručnicima u bubnju prije njihova pranja. Pričekajte pola sata ili, ako imate vremena, ostavite ih tako cijelu noć pa operite ručnike. Bez brige, soda bikarbona neće oštetiti ručnike.

Vinegar and baking soda could help with smelly towels. https://t.co/FOUdwNA1Ae pic.twitter.com/LcQV3vXRWv

— iHerb (@iHerb) October 21, 2016