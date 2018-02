UREDITE DJEČJU SOBU BEZ VELIKOG TROŠKA: Dizajnerica interijera ima genijalne ideje za svaki kutak u prostoriji

Olive green! The new colour obsession for my bedroom! I’m the type who will either spend over $100 on a cushion, or go to Kmart and find all these 3 for $8 each lol. Just goes to show you can style on any budget! 💸 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #homeliving #homedecor #interiors #decorlovers #interieur #interiorlovers #green #roomlife #moodboard #styling #interior4all #bedroomstyle #interiorlovers #interior123 #homeorganisation #inredning #homestyle #bedroom #interiordecor #interiorlovers #interiors #scandistyle #pocketofmyhome #olive #cushions #lamp #artiste

A post shared by Līsa (@ziink_interiors) on Feb 18, 2018 at 11:35pm PST