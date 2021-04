TRIK PROFESIONALACA ZA DIVAN MIRIS U AUTU: Osvježivače nećete morati kupovati godinu dana, treba vam samo – kvačica za veš

Mirisne boriće i druge osvježivače za automobil morate često mijenjati jer se brzo potroše, no profesionalna čistačica otkrila je trik s drvenom kvačicom za rublje, uz koji će unutrašnjost vašeg vozila navodno mirisati svježe – punih godinu dana.

Jednostavno stavite nekoliko kapi svoga omiljenog esencijalnog ulja na drvenu kvačicu, koju zatim zakvačite za ventilacijsku rešetku u automobilu. Drvo će upiti ulje, a ugodan miris širit će se po kabini svaki put kada uključite ventilator ili klimu.

Professional cleaner reveals how you can keep your car smelling fresh for a year – all you need is a peg https://t.co/R7eQltWyLF

— Fabulous (@Fabulousmag) April 28, 2021