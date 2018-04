TRI STVARI NA KOJE TREBATE PAZITI PRI KUPNJI NEKRETNINE: Mladi čine jednu fatalnu pogrešku želeći veću udobnost

Milenijalci žele kupovati ondje gdje je već sad super, dok su prošle generacije u taj proces ulazile korak po korak tijekom duljeg razdoblja

San o osamostaljenju i vlastitom domu za mnoge može postati noćna mora, i to ne samo zbog rasta cijena nekretnina. Stručnjakinja za nekretnine Sherrie Storor uvidjela je kako milenijalci najčešće čine jednu fatalnu pogrešku prilikom biranja budućeg doma i odlučila je to promijeniti.

Originalnost diže cijenu

U razgovoru za Whimn, otkrila je top tri kriterija na koje valja obratiti posebnu pažnju, uključujući javni prijevoz i infrastrukturu. Nadalje, važno je, kaže, pronaći posjed s jedinstvenim karakteristikama, prema kojima će se izdvajati od ostalih, a to su dizajn i boje. “Kupci se često emocionalno vežu uz originalan posjed pa onda, ako ga eventualno požele prodati, shvaćaju da su ljudi spremni platiti više samo radi stila”, kaže Storor.





Pogreške milenijalaca

Na kraju, potrebno je žrtvovati neke stavke iz životnog stila kako bi se došlo na tržište nekretnina. Mladi ljudi ne smiju u to ulaziti s idejom kako će njihova prva nekretnina biti mjesto na kojem će se skrasiti do kraja života, upozorava stručnjakinja. Dodaje da je najbolja strategija pronaći posjed izvan vlastite zone udobnosti. To znači da ne treba ići za popularnim odredištima i gradovima. “Milenijalci žele kupovati ondje gdje je već sad super, dok su prošle generacije u taj proces ulazile korak po korak tijekom duljeg razdoblja”, kaže.

Famozna generacija Y često griješi prilikom kupovine prve nekretnine na način da uopće ne istraže detaljno lokaciju na kojoj se ona nalazi. Milenijalci će bez razmišljanja kupiti posjed koji trenutno odgovara njihovu životnom stilu, ali kasnije bi mogli imati problema s prodajom, pa čak iskusiti i gubitak vrijednosti nekretnine, smatra Storor.