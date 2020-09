TOP TRIKOVI ZA BLISTAVE PARKETE: S ovim pametnim rješenjima više nikad nećete morati bjesomučno ribati

Ako na svojim podovima imate parket, onda znate kako njih valja redovito i pravilno održavati da bi oni uvijek bili bili lijepi i sjajni. Jedno pogrešno sredstvo za čišćenje može napraviti katastrofu koju nećete tako lako sanirati.

Ovi trikovi za čišćenje različitih mrlja s parketa stoga će vam doći kao naručeni. Sredstva za brisanje i sjaj drvenih podova ne morate nužno kupiti, možete ih napraviti sami i vrlo je jednostavno.

Za uobičajeno brisanje parketa u boci s raspršivačem pomiješajte šalicu vode s 3/4 šalice octa pa dodajte dvije kapi deterdženta za pranje posuđa, pola šalice alkohola te pet do 10 kapi omiljenog eteričnog ulja. Ovo domaće sredstvo za čišćenje na drveni se pod nanosi mekanom krpom, piše HealthyLifeBoxx.

Crni čaj je također dobar za vaše drvene podove. U litru kipuće vode stavite četiri vrećice čaja pa ih ostavite unutra neko vrijeme, dulje nego kod pripreme čaja za piće. Potom tekućinu sasvim ohladite pa njome prebrišite podove.

Kod ogrebotina na drvetu posegnite za uljem uljane repice (poslužit će i biljno ulje). Pomiješajte ulje i ocat u omjeru 2:1. Smjesu nanesite na oštećenja i nježno utrljajte u drvo. Postoji još jedan način, a to je istrljati ogrebotinu komadom oraha.

