TATIN TRIK ZA PERILICU SUĐA POSVAĐAO INTERNET: ‘Cijeli život sam ovo radio krivo’; A onda se oglasio stručnjak…

Tiktoker Scott Jeffreys u novom videu je otkrio svojim pratiteljima kako je cijeli život pogrešno stavljao tablete u perilicu posuđa. Njegovo priznanje izazvalo je burnu raspravu jer neki ljudi tvrde da nije pogrešna njegova stara metoda, već nova.

Ovaj otac troje djece kaže kako je oduvijek stavljao tabletu za strojno pranje posuđa u veliki pretinac te kako sada za to koristi onaj manji.

“Ima li netko tko je znao za ovo? Cijelo vrijeme pogrešno stavljam tabletu!”, napisao je Jeffreys u opisu videa, koji je “eksplodirao” na TikToku i ekspresno prikupio više od 3,7 milijuna pregleda.

Dok su se neki korisnici oduševili njegovim otkrićem i rekli kako su i oni prije koristili veći pretinac, većina je u komentarima utvrdila da je njegova nova metoda zapravo pogrešna te da se tableta uistinu treba stavljati u veći pretinac.

Warning as dad’s dishwasher ‘hack’ claims to show ‘correct’ place to put tablethttps://t.co/t044iqhMKF pic.twitter.com/szf3rAFBra

— Daily Star (@dailystar) November 2, 2020