ŠTO SE TOČNO DOGAĐA KAD PUSTITE VODU U WC-U: Sve ove odvratnoće možete izbjeći jednim brzim potezom

Postoje dvije vrste ljudi kada je riječ o puštanju vode u WC školjci – jedni puštaju vodu s podignutim, a drugi sa spuštenim poklopcem daske. Za neke je spuštanje poklopca stvar estetike, no svi bi trebali biti svjesni koliko takva jednostavna radnja ima velik utjecaj na čistoću cijele kupaonice.

Naime, puštanje vode s podignutim poklopcem rezultira tzv. toaletnim pljuskovima, objašnjava mikrobiolog Jason Tetro. Riječ je o rasipanju mikroskopskih čestica po cijeloj kupaonici uslijed ispiranja zahoda bez poklopca.

Toilet seat sanitizers are becoming extremely popular as researchers demonstrate that COVID-19 may be spread by "toilet plumes". Check out these facts on toilet plumes & what you can do to provide safe, clean restrooms in your facility. https://t.co/XFDPbLPyrz — Aerowest International (@Aerowest_Intl) July 27, 2020

Šire se nekoliko metara oko školjke

Postoje neizravni dokazi o tome da se specifični patogeni, poput norovirusa ili SARS-a, mogu širiti toaletnim aerosolima. Pretpostavlja se da se širenje patogena može smanjiti zatvaranjem poklopca WC-a prije ispiranja, ali i uporabom zahoda s nižom energijom ispiranja, piše Well + Good.

Znanstvenici su postojanje toga aerosola otkrili još 1955. godine, kada su stvoreni različiti mehanizmi ispiranja WC školjki. Radi se o sličnom aerosolu kao kod kapljica koje nastaju dok kišemo ili kašljemo.

Nakon što pustimo vodu, te se kapljice talože na bilo kojoj površini i do nekoliko metara oko školjke. Drugim riječima, ako puštate vodu s podignutom daskom, a u blizini se nalazi vaša četkica za zube ili ručnici, kapljice s mogućim tragovima fekalija mogu završiti na njima, objašnjava Tetro.

Germ transmission from a toilet seat is a relatively small health risk compared with what happens after you flush. Bits of fecal matter swish around so violently they can be propelled into the air, become aerosolized and then settle on the surroundings.https://t.co/T9iBTPln0v — Armond Ray Erickson (@ArmonRaE) July 23, 2020

12 puta veća koncentracija čestica

Za istraživanje o WC školjkama, istraživači su pošpricali toalet fekalnim suspenzijama C. difficile, bakterije koja uzrokuje proljev i kolitis, pa otkrili da postoji širenje velikih kapljica kada je WC ispran bez poklopca.

Bakterije su pronašli na visinama do 25 centimetara iznad školjke i do 90 minuta nakon ispiranja, u koncentracijama 12 puta većima s podignutim poklopcem nego kada je on bio uredno spušten.

“Čini se da takav aerosol može biti uzrokom zaraze, osobito nekim virusima koji uzrokuju probavne probleme i lako se šire na taj način, poput norovirusa. Bakterije ne predstavljaju takav problem”, zaključio je mikrobiolog.