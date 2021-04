ŠTO NAPRAVITI AKO VAM MOBITEL PADNE U VODU? Ne, riža nije rješenje, evo što savjetuju stručnjaci i proizvođači

Čak 25 posto korisnika pametnih telefona oštetilo je ili uništilo svoj pametni telefon vodom ili nekom drugom vrstom tekućine, pokazalo je istraživanje, no čini se da ponekad ima spasa

Tekućina koja prodire u pametni telefon može na uređaj utjecati na više načina, od mutnih fotografija (ako se vlaga zavuče u objektiv fotoaparata), preko nemogućnost punjenja, do potpunog uništenja mobitela. Stručnjaci kažu – prve sekunde i minute često su ključne.

Iako se novi telefoni reklamiraju kao “vodootporni”, to ne znači da zaista i jesu. Vodootpornost samo podrazumijeva da uređaj može podnijeti izlaganje vodi prije nego što se dogodi značajna šteta, a i to je podložno tumačenjima.

Samsung Australia dugo se branio od tvrdnji da lažno reklamira vodootpornost svojih pametnih telefona.

Australska komisija za zaštitu tržišnog natjecanja i potrošača (ACCC) odvela je 2019. Samsung pred Savezni sud, tvrdeći da su lažne i obmanjujuće reklame navele kupce da vjeruju kako će njihovi Galaxy telefoni biti prikladni za korištenje u svim vrstama vode (ili izloženost njima), uključujući ocean i bazene.

Samsung Australia je naknadno odbio zahtjeve kupca za jamstvo zbog štete na telefonima korištenjem ili izlaganjem tekućini.

Slično tome, prošle je godine talijansko antitrustovsko tijelo novčano kaznilo Apple s 10 milijuna eura zbog obmanjujućih tvrdnji o vodootpornosti njegovih telefona jer nisu pokrivali štetu od vode telefona pod jamstvom

Vodootpornost telefona ocjenjuje se kodom “Zaštita od prodora”, (ingress protection ) koji se obično naziva IP ocjena. Jednostavno, IP ocjena električnog uređaja odnosi se na to koliko je otporan od prodora krutina i tekućina.

Ocjena uključuje dva broja. Prvi pokazuje zaštitu od krutina poput prašine, dok drugi pokazuje otpornost na tekućine, osobito na vodu.

Telefon koji ima ocjenu IP68 ima ‘krutu’ zaštitu od 6 (puna zaštita od prašine, prljavštine i pijeska) i ‘tekuću’ zaštitu od 8 (zaštićen od potapanja u vodu u dubinu veću od jednog metra).

No i to je donekle relativno jer su proizvođači odgovorni za definiranje točne dubine i vremena. Primjerice, popularni iPhone 12 i Samsung Galaxy S21 telefoni imaju ocjenu IP68. Međutim, s obzirom na izloženost vodi, iPhone 12 ima dopuštenu dubinu uranjanja od najviše 6 m tijekom 30 minuta, dok je ograničenje uronjenosti Galaxyja 21 do 1,5 m, također za 30 minuta.

Iako IP ocjene ukazuju da je telefon vodootporan, ako ga nosite na plažu ili bazen, problemi su neizbježni, prije svega jer se uvjeti u laboratorijskim ispitivanjima uvelike razlikuju od onih u stvarnosti. Sadržaj soli u oceanima i bazenima može nagristi uređaj. Proizvođači telefona svoje IP ispitivanje provode u slatkoj vodi, a Apple preporučuje da uređaji ne budu potopljeni u bilo kakvu tekućinu.

Srećom, vodootporni telefoni u pravilu mogu preživjeti manje količine tekućine, primjerice prolivenu vodu iz čaše.

Noviji modeli sami upozoravaju na vlagu

Izloženost vodi nešto je na što proizvođači imaju na umu prilikom dizajniranja telefona. Većina Appleovih i Samsung telefona dolazi s posebnom trakom koja mijenja boju ako je došla u kontakt s vodom. Obično se nalazi unutar pretinca za SIM karticu. No i to služi kao indikator za proizvođača – ako promijeni boju, vrlo je vjerojatno da jamstvo neće pokriti popravak. Zbog toga, lako moguće da izgubite garanciju čak i ako vam je mobitel u kupaonici dok se tuširate jer će para prodrijeti do trake.

No što učlniti ako uočite da vam voda čini štetu mobitelu?

Prije svega, nemojte stavljati telefon u posudu s rižom, savjetuje Science Alert. Mit je da riža pomaže u isušivanju vašeg telefona. Umjesto toga slijedite ove korake:

Odmah isključite uređaj i ne pritišćite nijednu tipku. Ako je vaš telefon vodootporan, a vi ste ga polili ili potopili u tekućini koja nije voda, i Apple i Samsung preporučuju ispiranje potapanjem u vodu (ali ne pod slavinom, mlaz može pogoršati štetu). Još bolje bi bilo ako pri ruci imate destiliranu ili demineraliziranu vodu. Obrišite telefon papirnatim ručnicima ili mekom krpom. Lagano protresite uređaj da biste uklonili vodu iz otvora za punjenje, ali izbjegavajte snažnu trešnju jer bi to moglo dodatno proširiti tekućinu u unutrašnjosti. Izvadite SIM karticu. Upotrijebite komprimirani aerosol za ispuhivanje vode ako ga imate. Izbjegavajte upotrebu fena jer vrućina može oštetiti gumene brtve i oštetiti zaslon. Osušite telefon (osobito utore za priključke) ispred ventilatora. Ostavite telefon u hermetički zatvorenoj posudi punoj paketa silikagela (onih malih paketića koje dobijete uz nove cipele i torbe) ili drugog sredstva za sušenje. Oni pomažu upijanju vlage. Ne punite telefon dok se ne uvjerite da je suh. Punjenje uređaja ako je tekućina još u njemu može prouzročiti daljnju štetu. Apple predlaže da pričekate najmanje pet sati nakon što se telefon naoko osuši prije nego što ga napunite (ili dok upozorenje ne nestane).

Ako vam ovi koraci ne pomognu, ne pokušavajte sami otvoriti telefon. Bolje je da to odnesete profesionalcu.