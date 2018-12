SRAMOTA U ČEMU LJUDI ŽIVE! Ovo je, nažalost, jeziva stvarnost mnogih podstanara. Upozoravamo, prizori su uznemirujući

Tviteraši dijele šokantne fotografije svojih rentanih stanova

Svi oni koji su ikad morali živjeti kao podstanari jako dobro znaju s kakvim su se sve izazovima susretali. Stanodavci često precjenjuju svoje stanove i traže bogatstvo za nešto u čemu jedva postoje osnovni uvjeti za život – a ponekad ni to. Podstanarima je prekipjelo i odlučili su sve javno izložiti.

Tviteraši su pod hashtagom #rentinoz podijelili šokantne ispovijesti o rentanim stanovima i još šokantnije fotografije zbog kojih će VAS biti sram uime tih vlasnika. Australac Kai Brach objavio je fotku svoga stana s dvjema kantama nasred sobe iz kojih crijevo vodi do stropa, na koji su pričvršćeni lijevci.

Skoro ga ubila struja

“Nije laboratorij za proizvodnju metamfetamina, samo život u stanu s oštećenjem vodovodnih cijevi i stanarinom od 500 dolara”, napisao je čovjek. Slično iskustvo podijelio je i drugi muškarac, kojemu je isto curilo u stan, ali je vlasnik odlučio štetu sanirati tek kada ga je stresla struja iz prekidača za svjetlo. “Kišilo mi je unutra mjesecima, ali popravili su to tek kada me stresla struja. Sada su, pak, ostavili veliku rupu kroz koju mi puše, ali barem više nema vode i neće me ubiti struja”, napisao je.

LJUDI S NAJČUDNIJIM CIMERIMA OTVORILI DUŠU: ‘Tresao se krevet, mislio sam da masturbira, kad ono…’

Lany Tennant žalio se na uvjete života punih 11 mjeseci: “Gotovo sam svaki dan morao prigovarati kako stan nema protupožarni alarm ni dovoljno dnevnog svjetla, da mi je kupaonica puna plijesni, krov prokišnjava, a ulazna se vrata raspadaju.”

Azbestna soba

Patrick Veyret podijelio je šokantnu fotografiju prostora ispod sudopera: “Gornja je ploha slomljena, curi i puna je gljivica. Kada sam tražio vlasnika da to popravi, rekao mi je neka se naviknem jer je to stara kuća.”

Netko se nadovezao kako je njegovu prijatelju sudoper otpao jer je bio samo zalijepljen za plohu.

Monica je također pokazala kako izgleda jedna njezina soba. “Izložena izolacija iz 1960-ih. Ovaj prostor nazivamo azbestnom sobom”, kratko je napisala.

Pokvareno grijanje usred zime

Rhanna Collins prisjetila se svoga prošlog stana, u kojemu se devet mjeseci žalila na prokišnjavanje stropa, koji je onda tijekom jedne oluje jednostavno propao. “Kada sam prigovorila zbog palog stropa, vlasnik je bio nezadovoljan što mu nisam na vrijeme izložila ozbiljnost situacije. Devet mjeseci slanja fotografija očito je bilo nedovoljno”, objasnila je.

“Tuširanje bez ventilacije, narasle su gljivice… WC se slomio, a vlasniku je trebalo tri tjedna da nađe prijatelja koji je to popravio”, “Dvije sobe nisu imale prozore, grijanje se pokvarilo, a vlasniku je trebalo 10 tjedana usred zime da to sredi. Koštalo me 1500 dolara za struju”, još su neke od šokantnih ispovijesti ogorčenih podstanara na Twitteru.