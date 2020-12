SNIMALA ČIŠĆENJE SJEDALA U AUTU I ŠOKIRALA REZULTATIMA: Teško je povjerovati koliko se prljavštine u njima skuplja

Josie iz Australije na Facebooku je objavila video u kojem je pokazala iznenađujući rezultat čišćenja automobilskih sjedala i tepiha.

Kupila je snažni aparat za dubinsko čišćenje auta i bacila se na posao. “Uspjela sam! Očistila sam sjedala i tepihe u autu i ovo je rezultat”, napisala je u grupi ‘Mums Who Clean’.

An Australian woman has revealed shocking footage of the hidden dirt lurking within the fabric of her car seats after undergoing a deep clean using a carpet cleaning appliance.

Read more: https://t.co/b13jtN6cH7#car #deepclean #clean

Video Credit: @DailyMail pic.twitter.com/ScFbRzhbJu

— Oigetit PR (@oigetit_pr) December 20, 2020