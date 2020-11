SEDAM NAJČEŠĆIH POGREŠKI S PERILICOM POSUĐA: Radite li ijednu od njih, nije ni čudo što vam suđe izlazi prljavo

Pranje suđa na ruke u većini je kućanstava stvar prošlosti. Suvremene su perilice ekonomičnije, troše manje deterdženta, vode i struje te nam olakšavaju život. No, postoje stvari s kojima možemo sabotirati njihov optimalan rad.

Ne samo da su neke od naših navika pranja posuđa zastarjele, već mogu biti i prilično pogrešne, poput načina na koji punimo svoje strojeve, rutine čišćenja i temperature vode. Bright Side je izlistao sedam najčešćih pogrešaka koje radimo s perilicom posuđa.

Možda vam se čini da ispiranjem posuđa prije njegova odlaganja u perilicu pomažete strojnom pranju, ali stručnjaci upozoravaju da to nije najučinkovitiji način čišćenja, pogotovo ako ste u zadnjih pet godina kupili perilicu posuđa.

One sada dolaze sa senzorom prljavštine, što znači da će, ako odluči da vaše posuđe nije jako prljavo, koristiti kraći ciklus. Zbog toga će suđe biti nejednako oprano, a rezultat nakon završetka ciklusa – razočaravajući – pa biste mogli pogrešno pomisliti da nešto nije u redu s vašim uređajem.

