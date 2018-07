PRAVILA ZALIJEVANJA KAD JE JAKO VRUĆE: Pomozite svojim biljkama da maksimalno iskoriste vodu ljeti

Lako vas može zavarati suha površina, no 15 – 20 cm ispod možda ima dovoljno vlage

Čim dođe ljeto, vrtovi i dvorišta postaju savršene oaze za odmor i relaksaciju. Ali ekstremni uvjeti i toplinski udari mogu biti pogubni za vaše biljke kao i za vas. Razumije se da se po vrućinama biljke trebaju zalijevati, ali ključno je znati kada je najbolje vrijeme za to. Zalijevanje navečer ostavlja dovoljno vremena da biljka upije vodu preko noći, ali postoji zabrinutost da se tako otvara put različitim bolestima. Jutarnje zalijevanje znači da će se voda brže osušiti, ali manje su šanse da će uopće doprijeti do korijena prije no što temperatura drastično naraste. Pa, koje je onda rješenje?

Izbjegavajte najveće sunce

To je jedino pravilo oko kojega se slažu svi stručnjaci. Zalijevanje u sredini dana potpuno je beskorisno jer će većina vode ispariti prije no što se upije u tlo. U našem je podneblju najbolje vrt zalijevati u predvečerje. Tako će biljke imati dovoljno vremena da se osuše, a preko noći će korijenje upiti preostalu vlagu. Ako ipak više volite zalijevati ujutro, onda to trebate činiti veoma rano, prije izlaska Sunca. Ključno je da osigurate vlažnost u svim slojevima tla.

Mnogi griješe zalijevajući svaki dan pomalo. Najbolje je zalijevati obilno, ali povremeno. Važno je samo paziti da se zemlja ne osuši skroz. Ne zalijevajte biljku odozgo, već zemlju u kojoj je posađena. Mala količina komposta štiti tlo i zadržava vlagu u njemu, no pripazite na najezdu puževa.

Ne pretjerujte s vodom

Lako vas može zavarati suha površina, no 15 – 20 cm ispod možda ima dovoljno vlage. Većina biljaka ima duboko korijenje, koje upija vodu ispod zemlje, što vi ne možete vidjeti. Neke zeljaste biljke će uvenuti na punom suncu kako bi sačuvale vlagu, ali će ponovno živnuti kad se temperatura spusti na kraju dana. Ako je moguće, takve biljke smjestite u hlad pa će trebati manje vode. Biljke u plastenicima morate dobro navodnjavati. Zalijevajte zemlju, i to navečer. Kao i kod svega oostalog, zalijevajte temeljito, ali tek onda kad se ukaže potreba.

Rajčice u staklenicima vjerojatno će tražiti vodu svaki dan. Za mrkvu je važno da je tlo uvijek vlažno jer se ona u protivnom može razdijeliti pri vrhu. Za travnjak je lako – ako izgleda suho, ne brinite se. Trava uvene kad je suha, ali vrlo brzo živne čim padne malo kiše. Nemojte puno hodati po travi jer bi na tim mjestima mogle ostati rupe. To je zato što kombinaciju isušenosti i težine nijedan travnjak ne može podnijeti. Poruka je jasna: uživajte u svom vrtu ljeti, ali zapamtite da su biljke poput ljudi – i one vole hladovinu i osvježenje iznutra.