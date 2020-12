OPRALA PLAHTE NA RUKE PA JOJ SE – OKRENUO ŽELUDAC! Nakon ovoga ih više nikad nećete samo ubaciti u perilicu

Plahte je nužno redovito mijenjati i prati – one upijaju sav znoj i prljavštinu te mogu biti pravo leglo prljavštine i bakterija. No, čini se kako ih čak ni tradicionalno pranje u perilici ne može potpuno očistiti. Zato je potrebno s vremena na vrijeme priuštiti svojoj posteljini – dubinsko pranje na ruke.

Da, nažalost je tako, a posljednji dokaz koji ide u prilog toj tvrdnji objava je jedne mame iz Australije, koja je podijelila snimku pranja svojih plahti u kadi. Malo je reći da je rezultat bio odvratan.

Jeni Bonell, koja ima jednu od najvećih australskih obitelji, snimila je video za YouTube o procesu “obiteljskoga pranja plahti”. Kako bi osigurala da plahte budu “dubinski čiste”, ova ih majka povremeno pere na ruke tako da ih najprije dugo namače u otopini deterdženta.

