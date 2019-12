ONE SU OD KIĆENJA BORA STVORILE BIZNIS: Kreativne sestre svoje ideje naplaćuju 120 kuna, pogledajte kakva čuda rade

Ove godine sestre su vrlo uspješne; okitile su već osam borova i zaradile 416 AUD (gotovo 2000 kuna)

Dekoriranje božićnoga drvca veseli mnoge ljude, no ima i onih kojima je taj posao noćna mora. Bilo da nemaju mašte pa ne znaju kako bi to uopće odradili ili im je to jednostavno “tlaka”, neki su čak voljni platiti da netko drugi to obavi umjesto njih.

Sestre naplaćuju 123 kune po boru

Tako se razvila ideja o poslu, koji se pokazao veoma unosnim. Sestre Veronika Gentile (30) i Giovanna Avati (40) zarađuju tako što drugima kite borove. Ove sestre iz Melbournea započele su biznis nakon što je Veronikino drvce upalo svima u oči i dobilo je mnoštvo pohvala.

“Prijatelji su obožavali moje ukrase, stil kićenja, a jedan me čak i pitao mogu li okititi njegovo drvce”, ispričala je Veronika za Daily Mail. Tada je pristala na prijateljevu molbu i nije tražila nikakav novac, ali brzo su ona i Giovanna došle na ideju da tako počnu zarađivati. Sada naplaćuju 26 australskih dolara po satu (oko 120 kuna), a potrebno im je oko dva sata za cijeli posao.

Planiraju proširiti biznis

Ove godine sestre su vrlo uspješne; okitile su već osam borova i zaradile 416 AUD (gotovo 2000 kuna), a počele su raditi još u studenom. Planiraju proširiti biznis po cijelom Melbourneu uz pomoć Facebook stranice, na kojoj će njihovi klijenti moći zakazati termin i reći što žele. Za ljude u drugim gradovima sestre imaju opciju savjetovanja o kićenju i uređivanju.

“Radite što želite i što vam se sviđa. Ako želite narančasto drvce s zelenim ukrasima – imajte ga. Vi ste ti koji ga gledate svaki dan”, poručile su ove kreativne sestre.