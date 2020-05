NEVJEROJATAN TRIK ZA BRŽE I LAKŠE PRANJE PROZORA: S vodom se pomiješa – što? Ovo se kao ludo širi Facebookom

Rješenje je neimenovana žena pronašla u proizvodu koji svi imamo u kućanstvu, ali nam nikad ne bi palo na pamet upotrebljavati ga za pranje prozora

Megapopularna stručnjakinja za čišćenje Sophie Hinchliffe, poznata i kao Mrs. Hinch, okupila je samo na Instagramu 3,1 milijun pratitelja, a sada je jedna njezina obožavateljica podijelila genijalan trik za pranje prozora mješavinom iz kućne radinosti koja se ispostavila efikasnijom od klasičnih sredstava za tu namjenu.

Omekšivač za rublje?!

Rješenje je neimenovana žena pronašla u proizvodu koji svi imamo u kućanstvu, ali nam nikad ne bi palo na pamet upotrebljavati ga za pranje prozora. U Facebook grupi Mrs. Hinch Made Me Do It, koja ima više od 175.000 članova, žena je napisala da izbjegava prskati prozore sredstvima za čišćenje.

ČAROBAN TRIK ZA SLAGANJE PLAHTE S GUMICOM: Djevojka pokazala svoju ludu tehniku i postala apsolutni hit

Ona radije u toploj vodi pomiješa tekućinu za pranje prozora s malo omekšivača za rublje, a nakon pranja prozore prebriše mekom krpom od mikrovlakana. Na kraju teleskopskim štapom za pranje prozora samo ukloni višak vode, a prozori joj, kako kaže, budu besprijekorno čisti.

Savršeno pranje i ugodan miris

Istom mješavinom ona opere i prljavštinu koja se zavuče uz okvir prozora. Premda kaže da je bila skeptična kada je čula za ovaj trik, obožavateljica gospođe Hinch tvrdi da je efikasan te da ga je preporučila svojoj majci, koja se uvijek žali kako joj puno vremena treba za pranje prozora.

“Sve sam prozore iznutra i izvana oprala za 40 minuta”, pohvalila se žena te objasnila da omekšivač savršeno opere sve mrlje, a dodatni je plus, kaže, svjež miris koji ostaje u prostoriji, prenosi The Sun.