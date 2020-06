NEMA VIŠE MRLJA I PACKI: Žena otkrila vrhunski trik za čišćenje svih staklenih površina; ‘Djeluje poput čarolije’

Ljudi se kunu da djeluje na prozorima, zrcalima, vratima mikrovalne, staklenim stolovima… I što je najbolje, ne morate polirati!

Čišćenje staklenih površina jedan je od izazovnijih kućanskih poslova. Teško ih je ispolirati do savršenstva jer se stalno tu i tamo ukazuju nove packe koje bodu u oči. No, pravi znalci znaju trik s kojim se to neće dogoditi, a upravo je jedna obožavateljica alternativnih metoda čišćenja objavila svoj trik za blistave staklene površine – uz pomoć vrećice čaja.

Bez mrlja i tragova poteza papira

Trik je pokazala u Facebook grupi posvećenoj savjetima za čišćenje Hinch Army Cleaning Tips, demonstrirajući kako djeluje na staklenim vratima mikrovalne pećnice.

“Jednu vrećicu Yorkshire čaja (tradicionalni britanski crni čaj) umočila sam u kipuću vodu. Kada se ohladio, u čaj sam umočila papirnati ručnik te sam njime pobrisala vrata mikrovalne. Nisam polirala površinu da je osušim i na početku su se vidjele linije brisanja, ali kada se sve samo osušilo, nije bilo mrlja i tragova poteza papira. Bilo je blistavo čisto”, napisala je uz objavu.

Koristite isključivo biljne čajeve

Trik s vrećicom čaja oduševio je ostale članove spomenute grupe, koji su ga odmah odlučili testirati. “Hladan čaj je nevjerojatan, djeluje kao neka čarolija. Ubuduće ću ga staviti u bočicu s raspršivačem i njega sprejati posvuda dok čistim”, komentirala je jedna članica grupe.

Druga je pokazala kako trik radi na staklenim vratima tuš kabine, dok su neki ljudi otkrili da odlično djeluje i na prozorima te zrcalima.

Napomena: za čišćenje staklenih površina čaj ne mora nužno biti crni, no svakako je dobro koristiti neki neutralni biljni, a ne voćne čajeve.