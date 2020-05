NA OVIM STVARIMA NIKAD NE BISTE TREBALI ŠTEDJETI: Od donjeg rublja do perilice posuđa – evo zašto je bolje izdvojiti koju kunu više

Izreka ‘nisam dovoljno bogat da kupujem jeftino’ nikad nije imala više smisla

Znate onaj osjećaj ponosa koji vas obuzima nakon što kupite neku super stvar na sniženju?! Naravno, uvijek je dobro prištedjeti ako je to moguće, ali za neke potrepštine ponekad je bolje ne gledati na cijenu jer obično se ispostavi da s razlogom koštaju toliko koliko koštaju.

Bright Side donosi popis proizvoda za koje se isplati izdvojiti koju kunu više.

Donje rublje

Stvari koje nosite ispod odjeće trebale bi se birati s jednako pažljivo kao i sama odjeća. Vaše donje rublje trebalo bi biti udobno te vam ne bi smjelo uzrokovati nelagodu tijekom nošenja. Donje rublje loše kvalitete može uzrokovati iritaciju i crvenilo kože, ali i svrbež. Također, grudnjaci loše kvalitete brže gube svoj prvobitni izgled i formu, ali mogu i uzrokovati brojne zdravstvene probleme, poput zaustavljanja cirkulacije, poteškoća u disanju i oticanje grudi.

Bežične slušalice

Mnogi od nas vole slušati glazbu doslovno svugdje – na ulici, u teretani itd. Međutim, glavni je nedostatak klasičnih slušalica to što se njihove neprestano zapetljane žice lijepe za sve. Srećom, danas možete izbjeći ovakve gnjavaže jednostavnom kupnjom dobrih bežičnih slušalica. Ovu će kupnju posebno cijeniti oni koji se bave sportom. Trčanje će odsad biti znatno ugodnije.

Cipele

Cipele bi uvijek trebale biti udobne i kvalitetne. Budući da cijeli dan provodimo na nogama, one su pod velikim pritiskom. Neudobne cipele mogu uzrokovati velike zdravstvene probleme, poput bolova u zglobovima i kralježnici. Skupe cipele uglavnom su napravljene od kvalitetnog i izdržljivog materijala te odgovaraju anatomiji stopala.

Laserska epilacija

Naravno, ako možete lako ukloniti dlačice britvicama i ne smeta vam to ponavljati svaka tri do četiri dana, to je sasvim okej. Međutim, laserska epilacija smatra se najučinkovitijim i bezbolnim načinom da se jednom i zauvijek riješite neželjenih dlačica. Ali svakako se konzultirajte sa stručnjakom i uzmite u obzir svaku fazu postupka.

Perilica posuđa

Perilica posuđa odlična je za štednju vremena i novca. Dokazano je da pranje suđa u perilici troši između 10 i 15 litara vode, dok ručno pranje troši oko 30 litara vode. Stoga nije potrebno štedjeti na kupovini perilice posuđa. Usto, ona bolje i brže čisti i dezinficira suđe.

Električna četkica za zube

Kako biste smanjili broj posjeta zubaru, važna je pravilna i kvalitetna njega zuba, a u tome će vam pomoći kvalitetna električna četkica. Obična četkica za zube u jednoj minuti napravi oko 200 pokreta, dok električna četkica može napraviti i do tisuću pokreta za isto vrijeme, a to nipošto nije zanemariva stavka.

Ortopedski madrac

Kvalitetan san važan je za zdravlje, tako da je ključno imati dobru podlogu za spavanje. Neudobni i loši madraci vode do nesanice i problema s kralježnicom, što utječe na vaš svakodnevni život. Uložite u pravi medicinski madrac i primijetit ćete neopisivu razliku.