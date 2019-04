MOŽETE LI VJEROVATI DA JE OVAJ KAUČ PONOVNO ČIST? ‘Sin mi je napravio masakr ružem za usne, ovaj trik me spasio’

Nakon prvotnog paničarenja, otišla je prosurfati internetom u nadi da će pronaći tračak nade za svoju novu sofu – i našla ga je

Klinci uvijek nađu načina za igranje s predmetima koji izazivaju najveći nered. Zašto bi, primjerice, crtali i bojili u bilježnicama i bojankama kad postoje savršeno bijeli zidovi i čist namještaj?! Jedna je mama bila uvjerena da će svoju novu sofu morati odvesti na smetlište nakon što ju je njezin mali nestaško “uredio” kričavim ružem za usne.

Dočekao ju masakr

Jessica Hay svojega je trogodišnjeg sinčića Louisa ostavila bez nadzora samo nekoliko trenutaka, no to je bilo više nego dovoljno da mališa upropasti cijeli kauč, piše news.com.au. Majka je na Facebooku napisala: “Bio je previše tih i pomislila sam da to ne miriše na dobro. Ušetao mi je u kuhinju izgledajući poput vampira koji se upravo dobro pogostio.”

Mali nestaško otvorio je maminu kozmetičku torbicu i iz nje izvadio dva ruža za usne. Cijeli se namazao u crveno i ružičasto, uključujući lice, ruke i odjeću. Ali, kada je majka ušla u dnevni boravak, prizor je bio još daleko gori. “Slijedila sam crvene tragove koji su me odveli do sofe. Tamo me dočekao masakr”, objasnila je.

Tri sata ribanja – i isplatilo se

Nakon prvotnog paničarenja, otišla je prosurfati internetom u nadi da će pronaći tračak nade za svoju novu sofu. Ubrzo je naletjela na objavu u kojoj se spominjao deterdžent za pranje posuđa i puno ribanja. Puna tri sata žena je ribala sofu i nije mogla vjerovati vidjevši rezultate.

“Još sam u nevjerici i stalno provjeravam kauč kako bih se uvjerila da je sve samo iluzija. On ponovno izgleda kao nov, dokazi su uništeni i sve je opet po starom”, zaključila je majka, ali savjetuje da se ipak prije pranja kompletnog namještaja deterdžent isproba na malom dijelu tkanine kako bi se vidjela reakcija.