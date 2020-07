LJUBITELJI KNJIGA NA APARATIMA: Trik za uljepšavanje doma izazvao histeriju na društvenim mrežama; ‘U zatvor s njom’

Knjigoljupci su jako osjetljivi kada netko dira u njihovu svetinju pa su tako nedavno reagirali na jedan viralni trik s TikToka.

U videu je korisnica Kaylee prebojila korice nekoliko knjiga u crnu, odnosno bijelu boju, a sve kako bi uljepšala dom lažnim knjigama modnih brendova.

ZAGREPČANE ZATEKAO PRIZOR NA ILICI: Pogledajte što je na kanti za smeće ostavio nepoznati junak

Naime, kada se boja osušila, Kaylee je dodala logotipe Chanela, Diora i Louisa Vuittona te je knjige ponosno izložila na policu u svome domu, na užas svih ljubitelja čitanja.

Grafički dizajner Ryan Hammond koji radi na dječjim knjigama podijelio je trik na Twitteru i napisao: “Upomoć. Upravo sam nabasao na ovaj horor na TikToku i morao sam ga podijeliti s ljubiteljima knjiga jer je jedan dio mene upravo umro”.

Help. Have just come across this horror on TikTok and had to share with all of you book people because a little bit of me died inside pic.twitter.com/Zj6eH4qXGG

— Ryan Hammond (@hamdesign) July 6, 2020