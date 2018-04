KAKO SE RIJEŠITI MRAVA: Prirodni načini najbolji su da ih odbiju jednom i zauvijek

Uz dolazak toplijeg vremena počinju se buditi insekti u šumama, dvorištima i livadama.

Neki od njih posebno jako vole ulaziti u kuću i smetati ljudima, a takvi su i mravi. Mravi u kući ili na otvorenom imaju točno određenu rutu po kojoj se kreću. Ukoliko na njihovom putu postoji nešto što im se ne sviđa i odbija ih, izbjegavat će to područje i tražiti novu rutu. Zato smo mi pronašli načine na koje se možete riješiti mrava u kući.

Prirodni načini kako se riješiti mrava u kući

Ovi insekti su jedni od najboljih primjera organizacije i suradnje. Neki mravi mogu biti jako štetni, dok neki nemaju nikakav utjecaj osim što smetaju. Iznimno su prilagodljivi pa nije čudno da se mogu pronaći na gotovo svakom dijelu svijeta. Smatraju se štetočinama jer uvijek dolaze u velikom broju te ulaze kroz sitne otvore i pukotine. Posebno ih privlače ostaci hrane, one s puno šećera pogotovo. Iz tog razloga ćete ih najčešće pronaći u kuhinji ili drugim vlažnim mjestima kao što je kupaonica, ispod umivaonika, u dvostrukim podovima ili stropovima. Pojavljuju se u kolonijama koje mogu sadržavati više od tisuću jedinki. Jednom kad se nastane u vašu kuću teško ćete ih se riješiti. Mravi stvaraju svoja gnijezda ili mravinjake koje je inače jako teško pronaći jer ih grade na iznimno skrivenim mjestima.

Kako bi se riješili mrava potrebno je riješiti se cijele kolonije, a posebno je važno otjerati ili uništiti kraljicu. Baš zbog toga što im kolonije mogu biti u tisućama, nećete ništa postići ako se riješite samo nekoliko mrava, već trebate otjerati cijele kolonije. Iz tog razloga je najdjelotvorniji način suzbijanja mrava primjena hranidbenih insekticidnih mamaca. Njih mravi sami odnose u mravinjak i tako zapravo potičete istrebljenje cijele kolonije. Osim toga možete koristiti domaće prirodne načine kako se riješiti mrava u kući. Pronašli smo neke.



1. Sok od limuna

Ako vidite da se mravi kreću po određenom dijelu kuće, tamo polijte svježe iscijeđeni sok od limuna. Ako nemate sok od limuna, možete koristiti i limunsku kiselinu pomiješanu s vodom. Ova kiselina će im jako smetati i neće se više kretati tamo gdje su ju osjetili.

2. Cimet

Jak miris esencijalnog ulja cimeta možete nanijeti na sva mjesta gdje ste vidjeli mrave do sada. Esencijalno ulje možete nanijeti u tek par kapljica i miris će ih otjerati. Osim toga možete pomiješati pola litre vode, dvije žlice cimeta u prahu i par klinčića. Ovo će imati jak miris koji će otjerati mrave sa svih mjesta gdje ovu tekućinu pošpricate. Uz to će vam stan divno mirisati.

3. Kava

Kava također ima jak miris pa je ona odličan način kako se riješiti mrava iz kuće. Običnu mljevenu kavu možete staviti na mjesta na kojima vidite da mravi izlaze. Nakon toga se više neće htjeti vratiti na to mjesto. Ovo je odlično ako ih ne želite uništiti već samo otjerati.

4. Deterdžent za suđe

Ako se želite riješiti mrava, napravite kombinaciju deterdženta za suđe i vode. Vodu prvo prokuhajte i u to stavite par kapi deterdženta. Time pošpricajte mjesta na kojima ste vidjeli da se mravi kreću.

5. Kreda

Kreda za mrave može se kupiti u mnogim poljoprivrednim trgovinama. To je kombinacija repelenata za mrave i jako jednostavno se koristi. Samo s kredom povucite liniju i bez brige, mravi je neće htjeti proći.

6. Soda bikarbona

Kod kuće sigurno imate sodu bikarbonu, a ona je odličan repelent za mrave. Pomiješajte sodu bikarbonu sa šećerom u prahu i stavite na mjesto gdje se nalaze mravi ili gdje ste vidjeli da prolaze. Moguće je da će na ovaj način mravi ostati još par dana, ali nakon toga ste mirni, više se neće vratiti na isto mjesto.

Kako bi spriječili dolazak mrava u svoju kuću, prije svega pazite da održavate dobru čistoću i higijenu vaše kuće. Posebno budite oprezni u kuhinji gdje ne bi trebali držati posude otvorene. Uz to, šećer, sol i kavu ne bi smjeli držati u papirnatim vrećicama već u posudama do kojih nikakav nametnik ne može. Čistite kuhinju često, posebice one male mrvice koje najmanje primjećujete jer su upravo one te koje će privlačiti mrave i druge nametnike.