KADA SE RASKIĆUJE BOR? Mnogi misle kako se božićni ukrasi skidaju na Sveta tri kralja, no to je pogrešno

Iz Crkve ističu kako božićno vrijeme može trajati od 14 do 20 dana, a ove godine traje od 24. prosinca do 10. siječnja

Katolici iz Hrvatske, kao i neki gradski trgovi i ulice, uglavnom danas, na blagdan Bogojavljenja ili Sveta tri kralja, raskićuju svoje borove i uklanjaju ukrase, misleći kako tada završava božićno vrijeme.

Svake godine u ovo vrijeme javlja se pitanje kada se zapravo treba raskititi drvce. Prema Crkvi, božićni se ciklus dijeli na dva dijela – došašće ili advent koji traje od prve nedjelje došašća do Badnjeg dana te na božićno vrijeme koje traje od Badnje večeri do nedjelje nakon Bogojavljenja na koju se slavi blagdan Krštenja Gospodinova.

GENIJALNA BAKA OTKRILA JE PETOMINUTNI TRIK ZA POSPREMANJE BOŽIĆNOG DRVCA: ‘Kladim se da će to sada svi raditi’

Dakle, ovisno o tome na koji dan pada Božić, božićno vrijeme može trajati od 14 do 20 dana. Ove godine to je slučaj od 24. prosinca do 10. siječnja.

No, u Hrvatskoj se uglavnom pogrešno misli kako se danas treba raskititi bor jer je sutradan pravoslavni Božić.

‘Izraz vjerske netrpeljivosti’

“Mnogi danas vide svoje susjede kako nose bor (božićno drvce) i bacaju ga u smeće. I dok idete gradom, vidite da je to praksa kod većine stanovnika u gradu. Stotine borova je bačeno na ulicama grada. Zar su hrvatski katolici toliko iskompleksirani da to rade samo da bi pokazali animozitet prema Srbima i sutrašnjem blagdanu Božića po julijanskom kalendaru? Čini se da jesu! Ta slika puno govori o našim vjernicima i duhu Božića koji su slavili”, piše na stranicama splitske Župe svetog Josipa još od 2011. godine.

“Nažalost, i danas se govori o tome kako se bor mora maknuti jer ‘mi ne slavimo srpski Božić’. I ne daj Bože da imate bor i da svijetle lampice na pravoslavni Božić… Smak svijeta, jer nije ‘naš’ Božić. To je tako žalosno i ništa drugo doli izraz najniže vrste vjerske netrpeljivosti”, stoji u nastavku.

U nekim crkvama možete primijetiti da božićni ukrasi ostaju sve do Svijećnice koja se slavi 2. veljače, odnosno 40 dana nakon Božića. Primjerice, obitelji u Poljskoj drže okićeni bor sve do veljače.

“Poštujmo svoju vjeru i vjerske običaje i ne mijenjajmo ih da bismo napakostili drugima ili pokazali svoju različitost i isključivost”, poručili su iz Župe svetog Josipa.