IZLUĐUJU VAS DLAKE PO NAMJEŠTAJU I TEPISIMA? Uz ove trikove vam se više nikad neće okretati želudac dok čistite

Svatko tko živi s kućnim ljubimcima koji slobodno šetaju po kući, jako dobro zna koja je najveća mana takvoga suživota. Dlake, dlake i još dlaka, na svakom koraku, gdje god se okrenete. Užasno nervira kada sve to treba usisati i počistiti.

Ako i nemate životinje, a vama i/ili vašim ukućanima jako opada kosa, također muku mučite dok usisavate pa se sve te vlasi zapetljaju u četku usisavača. Nasreću, internet je prepun trikova i savjeta kako si maksimalno olakšati kada je riječ o oslobađanju vašega doma od dosadnih dlaka.

Portal Metro izlistao je neke od njih i kladimo se da ćete na ovome popisu pronaći nešto što će vam uvelike olakšati život.

