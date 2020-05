IMA LI VAŠ SUDOPER OVU ‘RUPU’? Žena otkrila čemu zapravo služi i izbezumila internet – ‘Vau, ovo stvarno mijenja sve!’

Ljudi komentiraju kako im je ovo životno otkriće, a mnogi nisu imali pojma da uopće imaju taj otvor u sudoperu

Jeste li ikad pomno pogledali svoj kuhinjski sudoper i primijetili dodatnu rupu u njemu? Nije svaki sudoper takav, ali neki je imaju. Ako je i kod vas takav slučaj, jeste li se ikad zapitali za što se to može koristiti?

Pa, jedna je mama upravo otkrila zanimljivu namjenu za tu dodatnu, naizgled beskorisnu rupu u sudoperu i želi da svi znaju za to, prenosi Mirror.

Ugradila dozator za deterdžent

Chloe Lee iz Manchestera na Facebook je podijelila fotografije na kojima je vidljivo da je u tu misterioznu rupu postavila dozator deterdženta za ručno pranje posuđa, nakon što je u videozapisu na TikToku vidjela da je netko drugi učinio isto.

PRAŠAK ILI TEKUĆI DETERDŽENT ZA RUBLJE? Serviser otkriva koji vam može učiniti golemu štetu na perilici i cijevima

Pišući u grupi Mrs Hinch Made Me Do It, 24-godišnjakinja je objasnila: “Molim vas, recite mi da nisam jedina koja to nije znala. Uvijek sam mrzila činjenicu da mi boca s deterdžentom mora stajati gore i biti svima vidljiva. Prošli tjedan sam vidjela čovjeka koji je uklonio beskorisni poklopac iz sudopera i ugradio dozator za deterdžent.”

Jeftino i praktično rješenje

“Bila sam toliko oduševljena da sam i ja naručila jedan s eBaya za sedam funti (oko 60 kuna) i sjeo je u otvor savršeno. To je jedna od onih malih stvari koje čovjeka usrećuju”, zaključila je korisnica i zaludjela internet.

Njezinu su objavu lajkale stotine ljudi, a mnogi su komentirali kako im je ovo životno otkriće. “Wow, ovo stvarno mijenja sve”, utvrdio je netko, a druga je korisnica tek sada uopće uočila dodatnu rupu u sudoperu. “Upravo sam otišla pogledati i ostala paf kad sam shvatila da je imam”, napisala je.