HRVATI SE SVAĐAJU NA REDDITU, POSEBNO SU SE ZAJAPURILI OKO JEDNOG DIJELA BONTONA: ‘Mi u Dalmaciji to ne radimo’

Stručnjaci za bonton tvrde da je pravo svakog domaćina odlučiti kako će se gosti ponašati prema njegovu podu ili tepihu

Je li traženje gostiju da se izuju zapravo nepristojno pitanje je oko kojeg se proteklih dana povela žustra rasprava na hrvatskom dijelu Reddita.

Gosti često svojevoljno skidaju obuću u hodniku ili pred vratima, no nekima to uopće nije navika. Takve situacije ponekad znaju biti neugodne kako za domaćine, tako i za goste, a komentatori na Redditu dali su svoj sud.

Tipa netko dođe u goste i želi se izuti i onda domaćin inzistira da se gost ne izuje, ali gost se ipak izuje jer je to pristojno, a domaćin vadi unaprijed pripremljene papuče. Bi li zapravo bilo nepristojno da kad dođe gost i želi se izuti, a domaćin kaže ‘Da, da, slobodno se izujte/molim te da se izuješ, evo papuča’ (ili da čak i ne ponudi papuče)? Ja često nisam znala što napraviti pa sam se ponekad izula iako je domaćin inzistirao da se ne izuvam, a onda sam se ipak obula nazad i nastavila u stan/kuću kao da se nisam ni izuvala”, objava je koja je započela raspravu.

Sluša se domaćina

Nekima je pitanje suvišno i u takvim situacijama jednostavno slijede upute domaćina.

“Bože Isuse, čemu ovakva komplikacija? Ako domaćin hoće da skineš opanke skini ih, ako kaže da ne treba, ostaviš ih na nogama”, komentar je koji je prikupio najviše lajkova.

“Ne vidim u čemu je problem. Ako ti netko kaže da se ne izuvaš, onda se ne moraš izuti. Ako uđeš i ne kažu ništa, onda se izuješ i tražiš papuče ako želiš papuče. Svi imaju kod kuće višak papuča za goste. Ako se netko izuje, iako si im rekao da se ne izuvaju, daš im papuče. Možda im se nije dalo usisavati i prati pod pa da ne hodaš bos”, nadovezao se drugi korisnik.

“Ako netko inzistira na tome, naravno da ćeš ih skinuti, ali ako im je svejedno (kao meni) onda radiš što te volja”, poručio je treći.

Dalmatinci se ne izuvaju u gostima?

Neki tvrde kako je izuvanje u gostima običaj u nekim dijelovima Hrvatske, dok u drugima nije.

“Mi u Dalmaciji se ne izuvamo kod drugih”, napisao je jedan korisnik Reddita.

“A ma nema šanse da je to isključivo u Zagrebu tako”, “Izuvaju se i u ostatku kontinentalne Hrvatske, nezz za Istru i Kvarner”, poručili su drugi korisnici.

“Hmm, stvarno nisam znala da je u većini Hrvatske tako, izuvala sam se samo u Srbiji i BiH kad sam bila u gostima. Ali u svakom slučaju normalno mi je da se držiš onog što domaćinu odgovara”, nadovezala se korisnica.

“Pa najviše me zbuni kad mi kažu da ne treba, a ja već krenula, a oni već dotrčali s papučama. Kao iz pristojnosti su mi rekli da ne treba, ali evo papuče. Nekad nisam sigurna jel to kod njih neka pristojnost da kažu da ne treba, ali priželjkuju to i već su spremni s papučama. Ili je i njima svejedno, a i meni je svejedno i onda ne znam što da radim”, objasnila je korisnica koja je podijelila originalni post.

Smrdljive noge i čarape s rupama

Neki tvrde da im skidanje obuće u gostima ovisi o drugim faktorima.

“Zavisi ako imam taj dan rupe na čarapama”, napisao je jedan korisnik.

“To je više stvar kulture gosta da se izuje, a ne da ti raznosi tko zna što po kući, tako da ne kužim tu ‘nemojte se izuvat’ spiku”, poručio je jedan korisnik, a drugi se nadovezao: “Nekad mi smrde noge i znam da mi smrde noge. Ostanak u obući je najbolji izbor za sve uključene”.

Ovisno o gostima

Neki tvrde da izuvanje ovisi i o profilu gostiju.

“To mislim sve ovisi o tome tko dolazi, dolaze neki jako dobro prijatelji ili rodbina, daš im da se izuju, pogotovo djeca, ionako će skakati okolo”, “Ako imaš neki party, večeru za više ljudi onda mi nema smisla da se svi izuvaju, ionako ćeš morati poslije prati, usisavati. Mislim bilo bi mi smiješno da je neki rođendan, sve odrasli ljudi i svi su bosi, nema smisla”, pisali su korisnici.

Što kaže bonton?

Stručnjaci za bonton kažu da moramo izuti cipele ako to domaćin traži jer je njegovo pravo odlučiti kako će se drugi ponašati prema njegovu tepihu ili parketu.

Njihovo mišljenje dijele i liječnici budući da vani hodamo po prljavim površinama i na obući unosimo razne viruse i bakterije u dom, što je posebno nezgodno za obitelji s malom djecom.