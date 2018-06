GENIJALAN TRIK ZA ČIŠĆENJE ROŠTILJA: Za svega nekoliko sekundi masnoća i zagoreni ostaci nestaju k’o od šale

Potreban vam je samo jedan sastojak koji sve sokove povlači na sebe; nakon toga jednostavno trebate prijeći krpom i roštilj je spreman za novo korištenje

Sezona roštiljanja u punom je jeku! Osim što je ukusno sve što se stavi na grill, složit ćete se da poanta roštiljanja nije isključivo u finoj hrani, već i u druženju. Sve je super dok traje zabava, ali kad se svi raziđu, preostaje čišćenje roštilja, posao koji, vjerujemo, mrze svi oni koji su to ikad probali. No, to bi se konačno trebalo promijeniti jer ugledni stručnjaci s britanskog Instituta za dobro vođenje domaćinstva imaju genijalan trik koji uvelike olakšava borbu s masnoćom i zagorenim ostatcima.

Sve što vam je potrebno jest – pijesak. Posipajte ga po roštilju, a on će upiti sve sokove od pečenja. Sve skupa traje svega nekoliko sekundi, a nakon toga zaista nema još puno posla. Morat ćete samo prebirsati rešetke i roštilj će biti spreman za sljedeći put.

RECEPT ZA ZDRAV ROŠTILJ: Uz ovu sitnicu, meso s dima neće biti samo ukusno, nego i dobro za vaše tijelo

Imate li plinski roštilj, stručnjaci savjetuju da ga nakon pečenja ostavite još neko kratko vrijeme uključenog kako bi izgorjeli ostatci hrane. Općenito gledajući, ako čišćenje bilo kojeg roštilja ostavite za sljedeći dan, činite si medvjeđu uslugu. Ostatke je hrane daleko lakše ukloniti dok su još topli nego kad se osuše i zalijepe za podlogu.

Da biste uopće spriječili nakupljanje toliko ostataka koje ćete poslije morati čistiti, dobro namastite roštilj prije pečenja. Idealno je koristiti prirodnu masnoću s mesa koje mislite pripremati, no poslužit će i suncokretovo ulje. Neki također premažu roštilj polovicom limuna ili luka kako bi hrana imala bolji okus.