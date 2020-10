Najveća svjetska tvrtka koja proizvodi namještaj, švedska IKEA, najavila je zanimljivu inicijativu. Od sljedećega mjeseca, kupci koji iz bilo kojega razloga žele vratiti svoj stari namještaj iz IKEA-e, moći će to i učiniti – naravno, izravno u trgovinu.

Da pojasnimo, onaj stari ormar koji ste kupili u IKEA-i prije nekoliko godina i više ga ne možete gledati, moći ćete dovesti u najbližu trgovinu i oni će ga otkupiti od vas po cijeni koja će ovisiti o stanju rabljenoga namještaja.

IKEA says it will now buy back customers' unwanted furniture https://t.co/vSeDRHoOmY pic.twitter.com/iV285SBd6I

— Reuters (@Reuters) October 14, 2020